Juve, la terza maglia 2025-2026: a cosa si ispira e che ne pensano i tifosi

La Juventus guarda avanti e lo fa partendo dallo stile. Non solo mercato, ma c'è attesa anche per capire quale siano le nuove maglie per la prossima stagione. A essere protagonista in questo momento è anche l'identità visiva del club. In particolare, è la terza maglia della stagione 2025/26 a catalizzare l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di design sportivo. Dopo le prime indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi, la pagina Instagram di Footy Headlines, riprendendo l’affidabile fonte specializzata La Maglia Bianconera, ha pubblicato un aggiornamento visivo del kit “third” per la prossima annata, svelando nuovi dettagli significativi.