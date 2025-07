Abbonamenti Juve, boom! Scavalcato subito l'entusiasmo per Motta-Giuntoli

La maglia si modifica, ogni anno, presentando sfumature diverse, strisce più o meno larghe. Quello che non cambia è l’amore dei tifosi per i colori bianconeri, per la Juventus. Un monolite imperturbabile, immodificabile anche quando la tempesta si scatena intorno e la roccia più friabile potrebbe cedere qualche smussatura alle intemperie. È Stonehenge, non sono le rocce rosse di Arbatax. L’amore è un sentimento che si nutre anche di retorica, ma che non si completa in questo e si concretizza nei gesti quotidiani. Come quello di numerosissimi appassionati che, nelle ultime settimane, si sono presentati nel parcheggione dell’Allianz Stadium, in direzione di quei gabbiotti che nei giorni delle partite rilasciano accrediti, danno informazioni, rispondono a chi vorrebbe cambiare qualche dato nel biglietto.