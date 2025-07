Pecorino saluta la Juve e torna al Sudtirol. Ma i bianconeri si tengono il contro-riscatto

Il Sudtirol ha ufficializzato il ritorno di Emanuele Pecorino . Il club biancorosso ha reso noto "di aver sottoscritto un accordo con la Juventus , titolare dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore. L'attaccante torna in squadra a titolo temporaneo (prestito annuale), quindi con un accordo il cui termine è fissato al 30 giugno 2026, con opzione di acquisto a favore del Sudtirol e contro-opzione a favore della Juventus. Il 23enne, punta centrale, ha indossato la maglia biancorossa nella stagione 2023-2024, collezionando 26 presenze in Serie B , impreziosite da quattro reti". Il comunicato della Juve : "È ufficiale la cessione in prestito fino al 30 giugno 2026 di Emanuele Pecorino al Sudtirol: l’attaccante classe 2001 disputerà quindi la stagione 2025/2026 nuovamente in Serie B. Giocatore bianconero dall’inizio del 2021, Emanuele ha collezionato 59 presenze e 9 marcature con la maglia della seconda squadra prima delle esperienze vissute nel campionato cadetto con le maglie del Sudtirol - 26 le apparizioni con 4 reti all’attivo - nella stagione 2023/24 e del Frosinone - 21 volte in campo e 1 gol realizzato - in quella appena conclusa. Per Pecorino si tratta così di un ritorno in Alto Adige: in bocca al lupo Emanuele!".

Il comunicato ufficiale del Sudtirol

"L’FC Südtirol riabbraccia Emanuele Pecorino. Il club biancorosso comunica di aver sottoscritto un accordo con la Juventus Football Club, titolare dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore. L’attaccante torna all’FCS a titolo temporaneo (prestito annuale), quindi con un accordo il cui termine è fissato al 30 giugno 2026, con opzione di acquisto a favore dell’FCS e contro-opzione a favore della Juventus F.C. Il 23enne, punta centrale, ha indossato la maglia biancorossa nella stagione 2023-2024, collezionando 26 presenze in Serie B, impreziosite da quattro reti. Proprio quando stava attraversando il periodo migliore di condizione ha dovuto rallentare a causa di alcuni problemi fisici. Nato a Catania il 15 luglio 2001, Emanuele Pecorino ha compiuto i primi passi nel calcio locale prima di entrare, all’età di undici anni, nel settore giovanile del club etneo. Attaccante mancino, ha completato il percorso nelle giovanili di Catania, esordendo tra i professionisti in Serie C nell’aprile 2019. Pochi mesi prima aveva partecipato al prestigioso Torneo di Viareggio con la Primavera del Milan". Si legge nel comunicato del Suditirol.

"59 partite e 9 gol con la Juve Next Gen"

"All’inizio della stagione 2019-2020 è stato ceduto in prestito alla Primavera del Milan, dove si è distinto con nove reti in 18 partite, fino allo stop anticipato del campionato a causa della pandemia. Rientrato a Catania, ha segnato il suo primo gol da professionista proprio nel derby contro il Palermo. Fino alla pausa invernale ha realizzato altre quattro reti in Serie C, prima del trasferimento alla Juventus nel febbraio 2020. In due anni e mezzo con la Juventus Next Gen ha disputato 59 partite, mettendo a segno nove gol. Dopo la prima esperienza in Serie B con l’FC Südtirol, nell’estate dello scorso anno è stato trasferito in prestito al Frosinone, con cui ha giocato 20 partite nel campionato cadetto, realizzando una rete. L’FC Südtirol rivolge un caloroso bentornato ad Emanuele Pecorino e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra" continua la nota del club di Serie B.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE