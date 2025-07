Calciomercato Juve: Douglas Luiz, l'Everton sorpassa il West Ham ma la formula non convince

TORINO - Non serve essere geni dell’algebra per immergersi nel modus operandi di Damien Comolli. Il nuovo direttore generale della Juventus, a poco più di un mese dal suo insediamento, ha scelto una delle proprietà matematiche più note - quella transitiva - per impostare il mercato dei bianconeri. Se A implica B e B implica C, allora pare chiaro che per chiudere un nuovo colpo, prima bisognerà lasciar partire qualcuno. Semplice. Il ritiro in Germania ormai è alle porte: la squadra di Tudor partirà per Herzogenaurach il 2 agosto. Comolli lo sa bene, ed è per questo che nei prossimi giorni conta di chiudere una serie di situazioni “spinose”, per poi concentrarsi sulle operazioni in entrata. Ai saluti diversi profili, a cominciare da Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è arrivato a Torino l’estate scorsa per 50 milioni di euro tra il clamore dei tifosi bianconeri, curiosi di vedere all’opera quel geniale metronomo messosi in luce in Premier League con l’Aston Villa. Poi i primi problemi di adattamento, conditi da una serie di infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo per 111 giorni (in carriera non aveva mai saltato più di 4/5 partite). La Juve ha tentato di rivitalizzarlo in tutti i modi, eppure la musica è rimasta sostanzialmente la stessa: anche con Tudor il brasiliano è parso lento, sfiduciato e prevedibile. Da lì la decisione di metterlo sul mercato, nella speranza di acuire in parte i patemi di una spesa rivelatasi più che infelice.