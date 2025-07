Moggi risolve un problema alla Juve  

Voi, per 30 milioni lo vendereste Nico Gonzalez? Diciamo subito che per Comolli è un grandissimo sì e, quindi, sta aspettando con trepidazione che l'argentino prenda una decisione di fronte all'offerta saudita dell'Al Ahli, che è pronto a fare ricca la Juve, ma anche Nico, cui è stato proposto un contratto da dieci milioni all'anno. Trenta, invece, andrebbero alla Juve per il cartellino, proposta molto allettante, perché consisterebbe di non generare una minusvalenza e incassare denaro fresco da un giocatore ormai fuori progetto e che Tudor non utilizzerebbe.