Conceicao-Juve, accordo raggiunto: c’è la conferma del portoghese, le cifre

Conceicao potrà continuare a correre e dribblare con la maglia della Juventus. I bianconeri dopo tante settimane di trattative con il Porto hanno raggiunto l'accordo con il club e ora è arrivata la conferma anche da parte del calciatore, come ribadito anche da Sky Sport. Tudor potrà quindi contare sul portoghese anche nella prossima stagione, dopo avergli ritagliato un ruolo importante durante il Mondiale per Club. Un giocatore che può risolvere la partita anche a gara in corso, grazie alla sua velocità e forza nell'uno contro uno. Nonostante questo, la Vecchia Signora sta continuano a lavorare per il reparto offensivo, con il nome di Sancho in prima linea.