Juve, la prima amichevole estiva sarà con la Reggiana: quando e dove vederla

Dopo il Mondiale per Club , i giocatori della Juventus sono in vacanza in attesa di iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Il gruppo di Igor Tudor inizierà il ritiro il 24 luglio ma intanto il calendario delle amichevoli pre campionato dei bianconeri inizia a prendere forma. Come riporta il sito ufficiale della Vecchia Signora, infatti, la Juve giocherà un'amichevole al Training Center il 2 agosto (alle ore 11) contro la Reggiana . La partita sarà a porte chiuse.

Ecco il comunicato della società bianconera: "Continua a prendere forma il calendario estivo dei bianconeri. Il gruppo è ancora in vacanza, dopo l’avventura alla FIFA World Cup, e si ritroverà la settimana prossima, il 24 luglio. Cresce anche il programma delle amichevoli: già annunciate quella del 10 agosto a Dortmund, con il Borussia, e quella in famiglia con la Next Gen il 13 all’Allianz Stadium, ecco la data del primo impegno in campo della Juventus. La squadra giocherà al Training Center il 2 agosto, alle 11, contro la Reggiana, formazione che milita in Serie B. Il match sarà a porte chiuse e non prevederà quindi la presenza di tifosi e giornalisti, ma sarà trasmesso, in diretta, su DAZN".

La Juve sfida la Next Gen allo Stadium

Inoltre, si rinnova un grande classico dell'estate bianconera, con la prima squadra della Juventus che affronterà la Next Gen. Anche quest'anno, però, il test in famiglia sarà all'Allianz Stadium e non più a Villar Perosa. L'appuntamento è per mercoledì 13 agosto alle 18.30. Per la sfida tra i grandi di Igor Tudor e l'Under 23 di Massimo Brambilla, è già partita la vendita dei biglietti e il costo dei tagliandi è di 5 euro. Inoltre il club sottolinea che "tutti gli abbonati 2025/2026, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno ottenere fino a 4 biglietti omaggio per chiunque".

