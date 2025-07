Platini shock, rapina in casa con lui presente: rubati trofei e medaglie

L'ex stella della Juventus e della nazionale francese, nonchè ex presidente dell'Uefa, Michel Platini è stato vittima di un furto questa mattina nella sua casa vicino a Marsiglia. Platini, intorno alle 5.30, sentendo dei rumori provenienti dal giardino si è svegliato per verificare cosa stesse accadendo, vedendo un individuo incappucciato fuggire. Il tre volte Pallone d'Oro - nel triennio dal 1983 al 1985 - ha poi appurato che in un locale in cui custodisce numerosi trofei e medaglie ricevuti nel corso della sua carriera ne mancavano una ventina, caratterizzati tutti da un valore incalcolabile, sia dal punto di vista affettivo che economico. Secondo quanto riportato da RTL i danni sono ancora in fase di valutazione, la procura di Marsiglia - intanto - ha aperto un'indagine per furto con scasso aggravato. Al momento l'autore del furto sembrerebbe esser sparito nel nulla, facendo perdere completamente le proprie tracce. Ad ogni modo, Le Roi, profondamente scosso dalla situazione in cui si è purtroppo ritrovato, spera di riuscire ad ottenere giustizia quanto prima.