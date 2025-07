La Juve piange Salvatore Giglio, fotografo storico: suo il famoso scatto di Platini a Tokyo

La Juventus perde un suo protagonista storico: è morto Salvatore Giglio, fotografo che per tantissimi anni ha raccontato le vittorie della Vecchia Signora e dei suoi campioni. Palermitano, è scomparso dopo una lunga malattia. Giglio è stato un fotografo che è entrato nella storia per diversi motivi: è l’unico italiano ad essere stato inserito nella squadra dei 14 ‘Uefa World’s Best Soccer Photographers’ e nel 1998 ha stabilito il record di mille gare ufficiali al seguito della Juve. Inoltre, è sua la storica foto di Michel Platini sdraiato a terra per protesta dopo che l’arbitro gli aveva annullato un gol meraviglioso a Tokyo nella finale della Coppa Intercontinentale del 1985.