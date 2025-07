Libran, la Juventus Women piazza il colpo: classe 2006 e capitana dell'U19 Spagna

La Juventus Women accoglie in rosa Cristina Librán, talento purissimo del calcio spagnolo che firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Centrocampista classe 2006, nonché capitana della Nazionale Under 19 iberica, arriva in bianconero dal Madrid CFF, una delle realtà europee più floride a livello giovanile. Cristina, nella società di San Sebastián de los Reyes, centro abitato situato nella comunità autonoma di Madrid, è entrata da molto giovane nel Settore Giovanile del club spagnolo e bruciando le tappe è arrivata fino in Prima Squadra dove ha debutatto nel 2021 a soli quindici anni. Da sempre centrocampista, la sua capacità di gestire il possesso e dettare i tempi di gioco e la sua intelligenza tattica sono state fondamentali nel suo percorso di crescita per permetterle di eccellere tra le pari età e non solo. In Nazionale ha recentemente trionfato all'Europeo di categoria con la Spagna Under 19 femminile.