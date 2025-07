"Cambiaso-City non dispiaceva alla Juve. E lui ha una convinzione": parla l'agente

Dopo essere stato vicino alla cessione nello scorso mercato di gennaio, con il Manchester City di Pep Guardiola in grande pressing, Andrea Cambiaso ha iniziato oggi alla Continassa la sua terza stagione in bianconero. L'esterno è infatti atteso da un'annata importante in cui spera di aver messo da parte i problemi fisici alla caviglia che lo hanno condizionato nella seconda parte dello scorso campionato. Le voci per un possibile addio si sono spente, con Igor Tudor che intende puntare molto sul classe 2000 ex Genoa anche dopo l'arrivo di Joao Mario. Del suo futuro alla Juventus ha quindi parlato il procuratore Giovanni Bia , che ha svelato alcuni retroscena interessanti sulla trattativa sfumata per il passaggio in Premier League.

Agente Cambiaso, il retroscena sul City

L'agente dell'esterno ha spiegato così i motivi dietro alla permanenza di Cambiaso in bianconero dopo l'offerta del club inglese: “Non c’è nessun segreto, è tutto alla luce del sole. E' iniziata questa trattativa a gennaio tra la Juventus e il Manchester City, noi siamo stati informati e abbiamo dato la disponibilità cercando di capire come andasse la trattativa, poi purtroppo non è andata in porto perché in quel momento il City ha avuto problemi seri ed è dovuto intervenire sul mercato comprando Khusanov, Reis e Nico Gonzalez. Se l'offerta da 70 milioni di euro era vera? Questo non lo so, secondo me si stava parlando di 45-50 milioni di euro sicuramente, ma noi non siamo mai entrati nella trattativa perché parlavano i due club, poi nel giro di pochi giorni hanno dovuto investire quei soldi su altri ruoli e l'affare è sfumato”.

Bia: "Cambiaso spera di vincere con la Juve"

Infine Bia, ai microfoni di Sky Sport, ha svelato gli obiettivi del classe 2000 per il futuro con la Juve: “A Guardiola piace sempre ma hanno già preso un altro terzino, così smorziamo qualsiasi altro tipo di discorso. In quel momento sia la Juventus che Andrea non erano dispiaciuti della trattativa saltata. Andrea era felice dell’interessamento, ma è felice alla Juventus, sta bene alla Juve. A gennaio aveva quel problema alla caviglia e non era in un gran momento, ma la Juventus lo avrebbe ceduto solo di fronte ad un’offerta veramente irrinunciabile. Lui spera di vincere qualcosa di importante con Juve ed è convinto che tornerà quella di prima. Ha 25 anni, gioca titolare nella nella Juve e in Nazionale, non può chiedere di più in questo momento”.