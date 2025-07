Juve Women, il calendario della stagione 25/26: sorteggio di ferro per le bianconere

Calendario Juventus Women, le parole di Stefano Braghin

A margine, il Women's Football Director della Juventus, Stefano Braghin, ha commentato l'esito del sorteggio: "Direi che, come sempre, il sorteggio è un momento istituzionale e dà il via alla stagione ma, al di là di questo valore simbolico importante, nella sostanza per noi cambia poco l'ordine delle partite. Bisogna affrontare tutti gli avversari e sappiamo che per tutti loro la partita contro la Juventus ha sempre un sapore speciale: quando hai vinto tanto è normale che sia bello provare a batterti, un po’ per prestigio, un po’ per rivincita. Ma siamo abituati e onorati di tanta considerazione e, pur non da favoriti, proveremo a confermarci nella lotta per il vertice"