Calciomercato Juve, dalla Premier i nomi per il centrocampo: cosa può succedere

Nessuna fretta, ma tanta voglia. Carney Chukwuemeka aspetta novità sul suo futuro e in questo senso quella di ieri è stata una giornata interlocutoria, in cui il Borussia Dortmund ha proseguito i contatti con il Chelsea, ma senza affondare il colpo. A frenare i tedeschi resta la richiesta - alta - che i Blues fanno per il cartellino del centrocampista: l’idea è ricavarne 40 milioni, magari pure subito, con la cessione a titolo definitivo naturalmente come ipotesi più caldeggiata. Nessuna barricata, però il prezzo è quello lì. L’idea a Dortmund è diversa, e per questo si proverà a mediare finché si potrà. Senza andare oltre. Dovesse saltare l’asse di mercato, a quel punto Carney potrebbe tornare nuovamente di moda per la Juve, che l’ha già sondato lo scorso gennaio e che ci proverebbe volentieri nel caso in cui venissero a crearsi le condizioni. Cioè: apertura al prestito, o in alternativa un forte sconto sui numeri finali. No, non sarà facile, ma l’inglese potrebbe spingere per l’opzione Serie A, soprattutto se da Torino dovessero arrivare garanzie sul minutaggio, assoluta priorità in ottica futura.