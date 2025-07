Juve Women: anche Boattin va negli Usa

TORINO - Dopo Sofia Cantore , potrebbe esserci un’altra bianconera pronta ad attraversare l’Oceano Atlantico per sbarcare nel campionato americano : Lisa Boattin, a Vinovo sin dal 2017, starebbe valutando con grande interesse l’opportunità di iniziare una nuova avventura e di farlo in NWSL, con la maglia delle texane dello Houston Dash .

Juve, ok obbligato

Una situazione che, se confermata, metterebbe il club bianconero di fronte a una scelta di fatto obbligata, ossia quella di avvallare la richiesta della giocatrice: Boattin, infatti, la scorsa stagione non aveva accolto la proposta di rinnovo del suo contratto – in scadenza a giugno 2026, senza clausola rescissoria – e ora al club, per non rischiare di perderla a parametro zero la prossima estate, non rimarrebbero ulteriori strade.

Lunedì il raduno

La notizia potrebbe essere confermata nelle prossime ore, tanto più che lunedì è previsto il rientro a Vinovo, per i primi test fisici, delle magiche azzurre impegnate nell’Europeo di Svizzera… intanto domani alle 18 prima amichevole della stagione in programma al quartier generale bianconero dove la squadra di Canzi affronterà lo Zurigo (ingresso a invito).