Alisha Lehmann dalla Juventus Women al Como, il messaggio social: “Decisione molto difficile"

La calciatrice svizzera saluta il popolo bianconero pronta per la nuova avventura su Lago
COMOAlisha Lehmann lascia dopo una stagione la Juventus Women per sbarcare al Como. L'ex fidanzata di Douglas Luiz saluta le bianconere dopo una stagione si di successi ma che non l'ha vista protagonista. La calciatrice svizzera spera di ritagliarsi un ruolo importante sul Lago ed intanto ha voluto salutare i suoi ex tifosi: "Ciao bianconeri, come state? Voglio ringraziarvi per questo anno fantastico, in particolare i miei compagni di squadra e i tifosi straordinari. Il duro lavoro che abbiamo svolto nella scorsa stagione e i titoli conquistati, una squadra che non dimenticherò mai. Non avevo solo dei compagni di squadra, eravamo una famiglia e ho stretto amicizie che dureranno per tutta la vita. Lasciare un club così straordinario e persone che mi sono vicine è stata una decisione molto difficile. Questo club, questa squadra e questi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore".

