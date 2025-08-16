Atalanta-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

BERGAMO - Ultimo test prima dell'inizio del campionato per la Juventus di Igor Tudor che alla New Balance Arena affronta la nuova Atalanta di Ivan Juric . A Bergamo un vero e proprio big match della Serie A che mette in palio il 26° Trofeo Bortolotti, in memoria di Achille e Cesare, ex presidenti del club orobico. Un antipasto della stagione che verrà con i bianconeri alla ricerca di continuità dopo il brillante successo nell'amichevole in casa della Borussia Dortmund . In cerca di risposte e solidità il corso della Dea post Gasperini che vuole solo far parlare il campo in un'estate segnata dal caso Lookman .

Segui Atalanta-Juve LIVE sul nostro sito

Dove vedere Atalanta-Juventus: diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta e Juventus è in programma alle ore 20.45 a Bergamo e sarà visibie in diretta esclusiva su DAZN.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca All. Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Godfrey, Palestra, Brescianini, I.Sulemana, Bernasconi, Samardzic, Maldini. Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Lookman.

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Joao Mario, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Tudor. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Rouhi, Rugani, Gatti, Djalò, Adzic, Kostic, McKennie, Douglas Luiz, Thuram, Nico Gonzalez, Vlahovic. Indisponibili: Cabal, Milik, Perin, Savona, Miretti