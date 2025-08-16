Pietrelli al Venezia, ufficiale: il comunicato e i termini dell'affare con la Juve

Alessandro Pietrelli giocherà la stagione 2025/2026 con la maglia del Venezia : è ufficiale infatti il prestito annuale del giocatore classe 2003 dalla Juventus . Lo ha ufficializzato il club bianconero con un comunicato: "In bianconero dallo scorso gennaio, Pietrelli - reduce dal training camp in Germania con la Prima Squadra - ha sin da subito dimostrato tutte le sue qualità sul rettangolo verde con la maglia della Next Gen : sono 15 infatti le presenze totalizzate dal duttile centrocampista, impreziosite da 4 marcature e 2 assist. A fine febbraio per Pietrelli è anche arrivata la prima convocazione in Prima Squadra in occasione dell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Ora comincia una nuova avventura nella serie cadetta: in bocca al lupo Alessandro!" si legge sul sito ufficiale della Juve.

Il comunicato ufficiale del Venezia

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con la Juventus FC per il trasferimento in prestito con diritto di opzione in favore del club arancioneroverde e contro opzione in favore del club bianconero del centrocampista Alessandro Pietrelli. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, il calciatore classe 2003 è passato nella stagione 22/23 alla FeralpiSalò con cui ha collezionato 57 presenze complessive con 3 gol e 3 assist, prima di approdare, nel gennaio 2025, alla Juventus FC, totalizzando 15 presenze con la Juventus Next Gen, impreziosite da 4 gol e 2 assist tra campionato e playoff. Alessandro Pietrelli "Sono molto contento di essere qua, ho scelto Venezia perché è una piazza che ha grandi ambizioni, esattamente come le ho io. Quest'anno vogliamo far divertire tutti i tifosi, ci vediamo presto allo stadio". Benvenuto, Alessandro". Si legge, invece, nel comunicato ufficiale del Venezia.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE