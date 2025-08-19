Douglas Luiz dalla Juve al Nottingham Forest, chiusura a un passo: i dettagli dell'operazione

Douglas Luiz è sempre più vicino al ritorno in Premier League, ad un passo dalla chiusura la trattativa tra la Juventus e il Nottingham Forest. Finisce così, dopo un solo anno, molto travagliato, l'avventura in bianconero del brasiliano. Considerato il colpo estivo di Crsitiano Giuntoli per lo scacchiere di Thiago Motta, Douglas non è riuscito a brillare a Torino. Tudor ha provato a testarlo in questo ritiro estivo per dargli un'ulteriore chance, ma alla fine il club ha optato per la cessione.
I dettagli
Accordo per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro, con un prestito oneroso e un vincolo d’acquisto tutto sommato raggiungibile, agevole. Per il giocatore un contratto fino al 2030 da 5 milioni a stagione, più eventuali bonus. Un ritorno nel campionato inglese che lo aveva visto protagonista ssoluto nel 2023-2024 con l'Aston Villa. Il centrocampista è pronto così a salutare quella che pensava potesse essere l’occasione di un’intera carriera. Dagli infortuni alla mancata ed evidente compatibilità tra le parti, persino con un cambio in corsa di guida tecnica, Luiz e i bianconeri non si sono mai capiti.
I numeri con la Juve
L'esperienza con la Juventus di Douglas Luiz si chiude con i seguenti numeri: 27 presenze tra Serie A, Champions, Supercoppa Italiana e Mondiale per club; nessun gol ufficiale realizzato con la maglia bianconera; 877' i minuti totali giocati. Nell'amichevole in famiglia di questa pre season contro la Next Gen, la rete di testa resterà come il saluto al popolo juventino, pronto ora ad accogliere, come Tudor, un rinforzo. O'Riley, questo il nome sul taccuino di Comolli per completare il centrocampo.
