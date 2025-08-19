Douglas Luiz dalla Juve al Nottingham Forest, chiusura a un passo: i dettagli dell'operazione

Douglas Luiz è sempre più vicino al ritorno in Premier League, ad un passo dalla chiusura la trattativa tra la Juventus e il Nottingham Forest. Finisce così, dopo un solo anno, molto travagliato, l'avventura in bianconero del brasiliano. Considerato il colpo estivo di Crsitiano Giuntoli per lo scacchiere di Thiago Motta, Douglas non è riuscito a brillare a Torino. Tudor ha provato a testarlo in questo ritiro estivo per dargli un'ulteriore chance, ma alla fine il club ha optato per la cessione.