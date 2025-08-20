La Juve nella storia: giocherà la Premier League International Cup

La Juventus parteciperà alla Premier League International Cup 2025/2026. È quanto annunciato dal club bianconero sui propri canali ufficiali, in cui si rende noto come per la prima volta un club italiano prenderà parte al torneo istituito nel 2014 dalla Federcalcio inglese e riservato alle selezioni Under 21 iscritte alla Premier League 2 insieme a 16 squadre selezionate in tutta Europa. La prossima edizione conterà 32 formazioni e sarà articolata in una fase a gironi con 4 gruppi da 8 squadre, di cui 4 inglesi e l'altra metà provenienti dalle federazioni europee. Le prime 2 classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta, dove in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà a disputare i supplementari ed eventuali rigori: così fino alla finale. Tutte le gare saranno inoltre ospitate dai club inglesi.