La Juve nella storia: giocherà la Premier League International Cup

La Juventus parteciperà alla Premier League International Cup 2025/2026. È quanto annunciato dal club bianconero sui propri canali ufficiali, in cui si rende noto come per la prima volta un club italiano prenderà parte al torneo istituito nel 2014 dalla Federcalcio inglese e riservato alle selezioni Under 21 iscritte alla Premier League 2 insieme a 16 squadre selezionate in tutta Europa. La prossima edizione conterà 32 formazioni e sarà articolata in una fase a gironi con 4 gruppi da 8 squadre, di cui 4 inglesi e l'altra metà provenienti dalle federazioni europee. Le prime 2 classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta, dove in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà a disputare i supplementari ed eventuali rigori: così fino alla finale. Tutte le gare saranno inoltre ospitate dai club inglesi.
PL International Cup: il calendario della Juve U21
Questo il calendario della selezione Under 21 bianconera:
- 10/09: Leicester-Juventus ore 20:00 (ore 21:00 italiane);
- 08/10: West Bromwich Albion-Juventus ore 20:00 (ore 21:00 italiane);
- 12/11: Crystal Palace-Juventus ore 20:00 (ore 21:00 italiane);
- 15/11: Fulham-Juventus, ore 13:00 (ore 14:00 italiane).
PL International Cup: l'albo d'oro
Questo invece l'albo d'oro della competizione, che vede il Crystal Palace scendere in campo per difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro lo Jong Psv (1-0).
- Porto – 2 (2016–2017, 2017–2018)
- Jong PSV – 1 (2022–2023)
- Crystal Palace – 1 (2023–2024)
- Manchester City – 1 (2014–2015)
- Villarreal – 1 (2015–2016)
- Bayern Monaco – 1 (2018–2019)
- Sunderland – 0
- Arsenal – 0
- Dinamo Zagabria – 0
