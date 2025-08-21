Juve, spuntano le maglie 2026/2027: radici e prima Europa! E i tifosi non dimenticano: "È quella..."

La stagione 2025-26 deve ancora iniziare, ma i riflettori sono già puntati sul futuro, e più precisamente sulle divise della Juventus per il campionato 2026-27. A lanciare le prime immagini è stata la pagina social La Maglia Bianconera, da anni punto di riferimento per gli appassionati di estetica calcistica legata ai colori bianconeri. Non si tratta ancora di versioni ufficiali, sia chiaro, ma di bozzetti o prime idee che Adidas starebbe valutando per il prossimo ciclo, con ampio margine di modifiche e perfezionamenti. Tuttavia, come già avvenuto negli anni scorsi, queste anticipazioni si sono spesso rivelate estremamente affidabili. L’approccio del brand tedesco, ancora una volta, sembra ispirarsi alla storia gloriosa del club, con un occhio al design contemporaneo e alla simbologia legata alla tradizione juventina.

La maglia home 2026/27: un ritorno al passato

La maglia casalinga della Juventus per la stagione 2026-27 si ispira a una delle annate più leggendarie della storia bianconera: quella del 1976/77, culminata con la conquista della Coppa UEFA. Il design proposto riprende le classiche strisce verticali bianconere, ma con un tocco di modernità che non tradisce l’anima vintage del modello originale. La descrizione, apparsa sui social, parla di una “eleganza vintage che si fonde con la raffinatezza moderna”, con rifiniture dorate per il colletto e i loghi che richiamano un senso di prestigio ed esclusività. Una scelta che strizza l’occhio alla tradizione, ma senza rinunciare a un’estetica elegante e attuale. Il risultato è un equilibrio tra memoria storica e presente, capace di parlare al cuore dei tifosi.

Away rosa: un omaggio moderno alle origini della Juve

La seconda maglia, pensata per le trasferte, sarà un omaggio al passato più remoto del club: il rosa delle origini. La Juventus, infatti, nacque proprio con una divisa rosa, prima di adottare il bianconero. Per il 2026-27, Adidas ha scelto un rosa chiamato "true pink" come base cromatica, affiancato da dettagli in nero e "off white", un bianco che dona un aspetto più morbido e retrò.

Il concept alla base di questa maglia è chiaro: riscoprire le radici e reinterpretarle con un’estetica moderna, mantenendo al contempo un legame profondo con la storia del club. La combinazione di colori e stile dovrebbe offrire un kit audace ma equilibrato, pensato per distinguersi anche lontano dallo Stadium.