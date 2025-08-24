Gundogan sogna l’Italia: l’agente bussa alla Juve, la posizione dei bianconeri

Gundogan sulla scia di Modric?

Una sorta di “last dance” stile Modric, tanto per fare un esempio. Per questo Gundogan ha già dato la sua disponibilità alla Juve, che ha preso appunti che al momento non sembra però orientata ad accelerare, nonostante l’ex Barça possa liberarsi a titolo gratuito o quasi. Dopo aver giocato in Bundesliga, Liga e Premier, infatti, a Ilkay manca solo la Serie A, motivo per cui ha dato mandato ai suoi agenti di capire eventuali soluzioni (è stato proposto anche all’Inter). Una scelta di carriera ma anche di cuore, visto che la moglie Sara è di Montebelluna e nel nostro Paese aveva raggiunto la popolarità grazie alla trasmissione tv “L’Eredità”. Al momento però è difficile che il futuro di Gundogan possa colorarsi a tinte bianconere…