Yildiz e Natalia Shadle: chi è la modella che Kenan ha svelato allo Stadium

La 10 della Juve , il sostegno del popolo bianconero e un nuovo amore . Non manca proprio niente a Kenan Yildiz che ha deciso di uscire allo scoperto con la sua fidanzata proprio alla prima di campionato. A sorpresa, insieme ai genitori, sugli spalti dell'Allianz Stadium c'è anche la ragazza di Kenan: si tratta di Natalia Shadle , modella australiana e lavora per l'agenzia di moda IMG Models. Non è molto attiva su Instagram, dove vanta solo 9 mila follower circa. Preferisce postare contenuti su TikTok dove i seguaci sono di più, circa 14 mila.

Yildiz e il gossip

Le voci di questa relazione sono iniziate diverse settimane fa, ma nessuno ha mai confermato. I due, forse involontariamente, avevano lanciato qualche indizio sui social: dal tiktok di Natalia in una casa, che molti hanno riconosciuto essere quella di Yildiz, alla creazione di una playlist dal nome 'Natalia'. Stasera invece Yildiz ha deciso di 'presentarla' a tutti, invitandola allo stadio. Alcuni tifosi presenti lhanno fotografata seduta in compagnia dei genitori del 10 bianconero che prima dell'inizio della partita si è avvicinato per salutarla. Prima di oggi i due sono stati avvistati in centro a Torino e la foto è diventata subito virale sul web.