Cambiaso, il rosso costa caro alla Juve: la decisione del Giudice Sportivo per l'Inter

Dopo la fine della prima giornata di Serie A, sono arrivati i provvedimenti ufficiali decisi dal Giudice Sportivo. In casa Juve l'attenzione era tutta su Andrea Cambiaso, espulso al minuto 83' della sfida contro il Parma per un colpo ai danni di Lovik. Un cartellino rosso che costerà caro all'esterno bianconero che dovrà saltare la trasferta contro il Genoa e soprattutto il derby d'Italia contro l'Inter del prossimo 13 settembre.