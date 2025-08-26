Cambiaso, il rosso costa caro alla Juve: la decisione del Giudice Sportivo per l'Inter

Dopo la fine della prima giornata di Serie A, sono arrivati i provvedimenti ufficiali decisi dal Giudice Sportivo. In casa Juve l'attenzione era tutta su Andrea Cambiaso, espulso al minuto 83' della sfida contro il Parma per un colpo ai danni di Lovik. Un cartellino rosso che costerà caro all'esterno bianconero che dovrà saltare la trasferta contro il Genoa e soprattutto il derby d'Italia contro l'Inter del prossimo 13 settembre.
Juve, due giornate a Cambiaso: salta l'Inter
Il Giudice Sportivo ha assegnato due giornate di squalifica ad Andrea Cambiaso "per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria". L'esterno non sarà quindi a disposizione di Igor Tudor per la sfida contro il Genoa, sua ex squadra, del prossimo 31 agosto. Inoltre non potrà scendere in campo nemmeno per il derby d'Italia contro l'Inter del 13 settembre, con il ritorno previsto solo per la quarta giornata di Serie A del 21 settembre a Verona, quasi un mese dopo l'espulsione contro il Parma. Un lungo periodo lontano dal terreno di gioco proprio all'inizio della stagione, che potrà essere interrotto solo in caso di convocazione in Nazionale da parte del ct Rino Gattuso per gli impegni contro Estonia ed Israele.