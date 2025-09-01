Barido dalla Juve al Napoli, affare fatto: rinnovo rifiutato e blitz di Manna

Senza ombra di dubbio, Napoli e Juventus sono state tra le più attive del mercato italiano. La squadra di Conte è intervenuta in maniera massiccia sul mercato, assicurandosi calciatori di livello come De Bruyne, Lucca, Lang e Hojlund per dare un'occhiata solo al reparto offensivo. La Juventus invece in giornata ha concluso due trattative che possono far sorridere Igor Tudor, che avrà a disposizione due nomi di talento come Openda e Zhegrova che hanno definitivamente chiuso le porte al possibile ritorno di Kolo Muani. Tra i due club però può essere perfezionata anche una trattativa a livello giovanile, quella del trequartista Francisco Barido che dopo aver incantato con la formazione Under 17 della Juventus ha deciso di non rinnovare il suo contratto che andrà in scadenza nel giugno 2026 dopo essere stato aggregato alla Primavera guidata da Simone Padoin.