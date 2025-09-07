Da Berruto ad Agnelli: Giustizia Sportiva, si cambia o... si cambia

Le federazione non possono controllare la giustizia sportiva

C’è poi un elemento che unisce l’iniziativa politica di Berruto e il ricorso di Agnelli e che riguarda un fondamento della democrazia: le federazioni e i loro dirigenti non possono controllare la giustizia sportiva perché si tratta di un caso in cui il controllato controlla il controllante, non esattamente un esempio di applicazione del principio di terzietà. Saranno mesi intensi, in cui il sistema attiverà tutti i suoi anticorpi per evitare di essere smontato e rimontato in un altro modo. E saranno anche mesi importanti per la credibilità dello stesso sistema. I processi alla Juventus sono stati solo l’esempio più eclatante di una giustizia che agisce con pesi e misure diverse. È semplicemente ridicolo che una pratica, quella delle plusvalenze più o meno fittizie, diffusa in modo capillare nel calcio italiano venga contestata a un solo club e un solo club venga punito, peraltro pesantemente. E la stortura di quella bastonata (che, chissà, magari era stata assestata per i fatti della Superlega) non salta agli occhi solo ai tifosi della Juventus. In un mondo che vende emozioni e professa lealtà, la credibilità non è un accessorio e la giustizia sportiva, così com’è oggi, non può definirsi credibile.