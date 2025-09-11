Tudor presenta Juve-Inter in conferenza: quando parla il tecnico bianconero

Anti vigilia di Juventus-Inter . Se quella di oggi è stata una giornata di dichiarazioni in casa bianconera, con le parole prima del direttore generale Damien Comolli circa il mercato e poi dei due ultimi arrivi Zhegrova e Openda , anche domani arriveranno dichiarazioni dalla sala stampa dell'Allianz Stadium. A parlare stavolta sarà Igor Tudor , per la consueta conferenza pre gara: al centro la sfida contro i nerazzurri di sabato pomeriggio.

Tudor in conferenza pre Juve-Inter

Tudor parlerà ai giornalisti alle ore 15 per presentare il match contro l'Inter di Chivu. La Juve si avvicina al Derby d'Italia reduce da due vittorie nelle prime due partite di campionato, mentre i nerazzurri dopo il successo all'esordio stagionale contro il Torino hanno subìto una rumorosa sconfitta in casa contro l'Udinese. Lo scorso anno i precedenti tra Juve ed Inter hanno sorriso alla prima: 4-4 all'andata a San Siro, vittoria di misura di marca bianconera all'Allianz Stadium con gol di Conceicao. Quel Conceicao che, tra l'altro, dopo il problema muscolare rimediato in nazionale non è ancora certo di prendere parte alla contesa, seppure la possibilità di vederlo in campo resista. Chi sicuramente non sarà presente al match contro l'Inter è il neo arrivato Zhegrova, che oggi in conferenza stampa ha annunciato il suo forfait per il Derby d'Italia.

