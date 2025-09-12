Juve, ufficiale la nuova partnership: “Esperienza unica nel suo genere”

La Juventus ufficializza una nuova collaborazione strategica con Football Exchange, piattaforma innovativa che fonde tecnologia e passione calcistica in una modalità di gioco del tutto originale. L’accordo sancisce l’ingresso di Football Exchange nel gruppo degli Official Partner del Club, rafforzando ulteriormente il legame tra sport e innovazione digitale, due ambiti in cui il club bianconero si distingue da anni. Durante le partite casalinghe all’Allianz Stadium, compresa quella di domani, sabato 13 settembre contro l'Inter, il marchio sarà protagonista con contenuti visivi di alto impatto, visibili sui LED a bordocampo e sui maxischermi, coinvolgendo i tifosi in un’esperienza immersiva. Questa sinergia rappresenta un altro passo verso un calcio sempre più connesso con il futuro e aperto alle nuove generazioni di supporter.
Football Exchange: dove il calcio incontra la strategia
Football Exchange si presenta come una “Borsa dei Calciatori”, una piattaforma digitale che permette agli utenti di acquistare e vendere, per puro divertimento, i propri calciatori preferiti. Il gioco premia la conoscenza calcistica e l’intuito strategico, con dinamiche che simulano l’andamento dei mercati finanziari. Ogni calciatore ha una valutazione che varia nel tempo, influenzata da prestazioni reali e fattori sportivi. La piattaforma include anche un concorso con 750 premi a disposizione, aumentando il livello di adrenalina e competizione tra gli utenti. Football Exchange ha già ottenuto la licenza ufficiale dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), confermando la solidità e l’autorevolezza del progetto a livello nazionale. È una proposta pensata per appassionati di calcio, ma anche per chi ama la sfida dei dati e delle performance.
Un'esperienza digitale all’interno e oltre lo stadio
Grazie a questa partnership esclusiva, Juventus e Football Exchange offriranno nuove modalità di vivere la partita, sia fisicamente allo stadio sia nel mondo digitale. I tifosi bianconeri potranno interagire con la piattaforma attraverso contenuti digitali personalizzati, giochi, statistiche e premi pensati appositamente per amplificare il coinvolgimento. All’interno dell’Allianz Stadium, le attività brandizzate Football Exchange garantiranno visibilità immediata e occasioni di interazione durante gli eventi live. Online, invece, verranno lanciati format dedicati e iniziative speciali pensate per ampliare la fanbase, coinvolgendo anche i più giovani e i gamer appassionati di calcio. L’accordo punta a valorizzare l’ecosistema Juve, proiettandolo verso un intrattenimento più immersivo e dinamico.
Alexandre Zodmi: “Un progetto in linea con la visione Juve”
A commentare l’iniziativa è Alexandre Zodmi, Head of Partnerships Development and Academies di Juventus, che ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’accordo appena siglato: “Siamo entusiasti di collaborare con Football Exchange per portare avanti questa iniziativa innovativa. Juventus è sempre stata all'avanguardia nell'adozione di nuove tecnologie e questa partnership ci permette di ampliare ancora di più l’offerta destinata ai nostri tifosi, attraverso un'esperienza unica nel suo genere”. Zodmi ha inoltre sottolineato come questa sinergia sia perfettamente in linea con la missione del club: offrire esperienze sempre più coinvolgenti, moderne e vicine ai desideri della propria community globale. La collaborazione rappresenta quindi non solo un valore commerciale, ma anche una scelta strategica a livello di brand positioning.
Anthony Ampellio: “Tecnologia e sport, un connubio che conquista”
Anthony Ampellio, fondatore di Football Exchange, ha commentato con grande soddisfazione il lancio della partnership con Juventus: “Collaborare con una realtà storica come Juventus significa portare la nostra tecnologia e la nostra piattaforma a un pubblico globale. Siamo orgogliosi di lanciare insieme un gioco innovativo basato sulla valutazione in tempo reale di ogni calciatore, offrendo ai tifosi un’esperienza unica che unisce sport, dati e intrattenimento come mai prima d’ora”. Ampellio ha ribadito l’importanza del connubio tra calcio e tecnologia, sottolineando come Football Exchange non sia solo un gioco, ma un ecosistema dove performance, strategia e divertimento si incontrano. La visione condivisa con Juventus apre la strada a nuove forme di engagement, pronte a conquistare i tifosi di tutto il mondo.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juventus ufficializza una nuova collaborazione strategica con Football Exchange, piattaforma innovativa che fonde tecnologia e passione calcistica in una modalità di gioco del tutto originale. L’accordo sancisce l’ingresso di Football Exchange nel gruppo degli Official Partner del Club, rafforzando ulteriormente il legame tra sport e innovazione digitale, due ambiti in cui il club bianconero si distingue da anni. Durante le partite casalinghe all’Allianz Stadium, compresa quella di domani, sabato 13 settembre contro l'Inter, il marchio sarà protagonista con contenuti visivi di alto impatto, visibili sui LED a bordocampo e sui maxischermi, coinvolgendo i tifosi in un’esperienza immersiva. Questa sinergia rappresenta un altro passo verso un calcio sempre più connesso con il futuro e aperto alle nuove generazioni di supporter.
Football Exchange: dove il calcio incontra la strategia
Football Exchange si presenta come una “Borsa dei Calciatori”, una piattaforma digitale che permette agli utenti di acquistare e vendere, per puro divertimento, i propri calciatori preferiti. Il gioco premia la conoscenza calcistica e l’intuito strategico, con dinamiche che simulano l’andamento dei mercati finanziari. Ogni calciatore ha una valutazione che varia nel tempo, influenzata da prestazioni reali e fattori sportivi. La piattaforma include anche un concorso con 750 premi a disposizione, aumentando il livello di adrenalina e competizione tra gli utenti. Football Exchange ha già ottenuto la licenza ufficiale dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), confermando la solidità e l’autorevolezza del progetto a livello nazionale. È una proposta pensata per appassionati di calcio, ma anche per chi ama la sfida dei dati e delle performance.
Un'esperienza digitale all’interno e oltre lo stadio
Grazie a questa partnership esclusiva, Juventus e Football Exchange offriranno nuove modalità di vivere la partita, sia fisicamente allo stadio sia nel mondo digitale. I tifosi bianconeri potranno interagire con la piattaforma attraverso contenuti digitali personalizzati, giochi, statistiche e premi pensati appositamente per amplificare il coinvolgimento. All’interno dell’Allianz Stadium, le attività brandizzate Football Exchange garantiranno visibilità immediata e occasioni di interazione durante gli eventi live. Online, invece, verranno lanciati format dedicati e iniziative speciali pensate per ampliare la fanbase, coinvolgendo anche i più giovani e i gamer appassionati di calcio. L’accordo punta a valorizzare l’ecosistema Juve, proiettandolo verso un intrattenimento più immersivo e dinamico.