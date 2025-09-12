Juve, ufficiale la nuova partnership: “Esperienza unica nel suo genere”

La Juventus ufficializza una nuova collaborazione strategica con Football Exchange , piattaforma innovativa che fonde tecnologia e passione calcistica in una modalità di gioco del tutto originale. L’accordo sancisce l’ingresso di Football Exchange nel gruppo degli Official Partner del Club, rafforzando ulteriormente il legame tra sport e innovazione digitale, due ambiti in cui il club bianconero si distingue da anni. Durante le partite casalinghe all’Allianz Stadium, compresa quella di domani, sabato 13 settembre contro l'Inter , il marchio sarà protagonista con contenuti visivi di alto impatto, visibili sui LED a bordocampo e sui maxischermi, coinvolgendo i tifosi in un’esperienza immersiva. Questa sinergia rappresenta un altro passo verso un calcio sempre più connesso con il futuro e aperto alle nuove generazioni di supporter.

Football Exchange: dove il calcio incontra la strategia

Football Exchange si presenta come una “Borsa dei Calciatori”, una piattaforma digitale che permette agli utenti di acquistare e vendere, per puro divertimento, i propri calciatori preferiti. Il gioco premia la conoscenza calcistica e l’intuito strategico, con dinamiche che simulano l’andamento dei mercati finanziari. Ogni calciatore ha una valutazione che varia nel tempo, influenzata da prestazioni reali e fattori sportivi. La piattaforma include anche un concorso con 750 premi a disposizione, aumentando il livello di adrenalina e competizione tra gli utenti. Football Exchange ha già ottenuto la licenza ufficiale dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), confermando la solidità e l’autorevolezza del progetto a livello nazionale. È una proposta pensata per appassionati di calcio, ma anche per chi ama la sfida dei dati e delle performance.

Un'esperienza digitale all’interno e oltre lo stadio

Grazie a questa partnership esclusiva, Juventus e Football Exchange offriranno nuove modalità di vivere la partita, sia fisicamente allo stadio sia nel mondo digitale. I tifosi bianconeri potranno interagire con la piattaforma attraverso contenuti digitali personalizzati, giochi, statistiche e premi pensati appositamente per amplificare il coinvolgimento. All’interno dell’Allianz Stadium, le attività brandizzate Football Exchange garantiranno visibilità immediata e occasioni di interazione durante gli eventi live. Online, invece, verranno lanciati format dedicati e iniziative speciali pensate per ampliare la fanbase, coinvolgendo anche i più giovani e i gamer appassionati di calcio. L’accordo punta a valorizzare l’ecosistema Juve, proiettandolo verso un intrattenimento più immersivo e dinamico.