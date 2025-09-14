Le cinque pere in Champions e “Siamo quelli delle tre stelle”: l’altra Juventus-Inter

Dentro e intorno l’Allianz Stadium tira un’aria diversa, e tira bella forte. Così forte da riuscire a sollevare e cancellare quella patina appiccicaticcia, polverosa, che sembrava essersi posata sull’ambiente Juventus. È vero che i tifosi bianconeri non hanno mai fatto mancare il loro apporto, anche i numeri della campagna abbonamenti lo dimostrano, così come i 41.664 presenti per il Derby d’Italia contro l’Inter. Ma è altrettanto vero che l’avvicinamento alla stagione non ha dato le stesse scosse elettriche di un anno fa, è stato vissuto a volume basso, quasi come fosse un sottofondo più che una colonna sonora che ad un certo punto deflagra. Vuoi la scottatura della passata stagione, vuoi una campagna acquisti esplosa solo nell’ultimo giorno, vuoi una squadra che non presenta troppe novità, panchina di Tudor compresa, e insomma i motivi sono diversi. Ma a questo è servita la partita contro l’Inter, a rompere quella sorta di apatia, scaldare l’ambiente e dare davvero inizio alla stagione. Perché è nell’avversaria che più si sente distante che poi si trovano radici e origini della propria identità: quello che si è e quello che non si vuole essere.