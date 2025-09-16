Del Piero non basta alle Legends: Alex illumina Owen ma il Portogallo di Figo cala il poker

Un pallone, tanti fenomeni e un gesto nobilissimo: le leggende del Portogallo hanno sfidato tanti campioni del resto del mondo a Lisbona in una partita di beneficenza. L'hanno spuntata i rossoverdi guidati da Figo , ma in campo non sono mancati tanti colpi di classe, come una grande affinità tra Del Piero e Owen , che sarebbero stati una grande coppia. E in campo lo hanno dimostrato. Alex ha regalato agli spettatori un assist che è valso il prezzo del biglietto . Non ha portato alla vittoria, ma tutti si sono alzati in piedi. E aveva segnato anche un gol annullato per fuorigioco.

Legends Charity Game, il Portogallo batte le Legends

Il risultato parla chiaro, il Portogallo davanti i propri tifosi ha dominato e ha messo a segno un netto 4-1. Ma oltre il tabellino, tutti i calciatori hanno giocato per un obiettivo ancora più importante: la beneficenza alla Croce Rossa portoghese e ucraina, International Alert e Caritas Portogallo. Ma chi ha inciso sul match? Per i rossoverdi sono andati in gol Figo, Pauleta, Pepe ed Helder Postiga, mentre per le Legends solo Owen che davanti il portiere ha mostrato la solita freddezza e ha concretizato il grande taglio di Del Piero. Alex non è stato l'unico italiano, gli ha fatto compagnia anche Materazzi. Mentre tra le conoscenze della Serie A c'erano anche Hamsik, Cafu, Zanetti, Kakà, Van der Sar, Djorkaeff. Non solo calciatori, a Lisbona è sceso in campo anche un ospite speciale.

Usyk in campo con le Legends

Il campione indiscusso dei pesi massimi Oleksandr Usyk, attualmente lontano dal ring dopo un intervento alla schiena, ha giocato fianco a fianco con i campioni. Grande appassionato di calcio, il campione del mondo ha dimostrato più volte il suo legame con questo sport: è infatti presidente onorario del Polissya e ha già preso parte a numerose amichevoli a scopo benefico. Ha rappresentato la sua Ucraina e si è messo in mostra in uno sport diverso dal proprio. Il campo non è il ring, ma la finalità della giornata andava oltre tutto questo.