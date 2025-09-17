Pagelle Juve: Vlahovic spietato, Kelly eroe, solito Koopmeiners, prodigio Yildiz

Finisce con un rocambolesco 4-4 Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata del girone unico di Champions League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la gara si accende nella ripresa. Un rasoterra di Adeyemi sblocca il match, replica di Yildiz con uno splendido tiro a giro. Nuovo vantaggio dei tedeschi con un bolide da fuori area di Nmecha e altra replica dei padroni di casa che siglano il 2-2 con un diagonale del neoentrato Vlahovic su assist di Yildiz. Il Borussia insiste e Couto firma il 3-2 con la complicità di Di Gregorio, che prende gol sul suo palo. Bensebaini su rigore firma il 4-2 che sembra chiudere la partita, ma nel finale succede di tutto. Vlahovic al 94' su cross di Kalulu trova la zampata del 4-3, due minuti dopo Kelly di testa segna un incredibile 4-4 in tuffo su assist dello scatenato Vlahovic. Ecco i voti e i giudizi della sfida.