Pagelle Juve: Vlahovic spietato, Kelly eroe, solito Koopmeiners, prodigio Yildiz

Finisce con un rocambolesco 4-4 Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata del girone unico di Champions League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la gara si accende nella ripresa. Un rasoterra di Adeyemi sblocca il match, replica di Yildiz con uno splendido tiro a giro. Nuovo vantaggio dei tedeschi con un bolide da fuori area di Nmecha e altra replica dei padroni di casa che siglano il 2-2 con un diagonale del neoentrato Vlahovic su assist di Yildiz. Il Borussia insiste e Couto firma il 3-2 con la complicità di Di Gregorio, che prende gol sul suo palo. Bensebaini su rigore firma il 4-2 che sembra chiudere la partita, ma nel finale succede di tutto. Vlahovic al 94' su cross di Kalulu trova la zampata del 4-3, due minuti dopo Kelly di testa segna un incredibile 4-4 in tuffo su assist dello scatenato Vlahovic. Ecco i voti e i giudizi della sfida.
Di Gregorio 5
Primo tempo da spettatore se non per un paio di smanacciate sui cross del Dortmund. Ha responsabilità sul terzo gol del Borussia, dove va giù con troppa incertezza - peraltro sul suo palo - nel tentativo di disinnescare il destro di Couto.
Kalulu 6
Il Borussia cerca di sfondare dal lato opposto al suo, ma se chiamato in causa azzecca tutte le diagonali difensive. Quando i tedeschi provano a innescare Beier, lui e Bremer lo costringono in un “panino” fatto e finito.
Bremer 5.5
Quando il Dortmund pressa, lui ci pensa 6 volte prima di buttare via la palla trovando sempre la soluzione più intelligente per innescare le ripartenze della Juve. Sbarra la frontiera bianconera una chiusura dopo l’altra annullando Guirassy e anche Adeyemi per poi lasciarlo a inizio ripresa libero di concludere a rete dal limite dell’area.
Kelly 6
Gioca con coraggio e ordine, sulla falsa riga delle ultime uscite di campionato, prima di combinare la frittata respingendo in tuffo con il braccio il tiro di Guirassy. Diventa, però, l’eroe della serata col 4-4.
McKennie 6
Attento e applicato come un soldatino in copertura - al netto di qualche intervento borderline -, un po’ frettoloso quando si tratta di trovare i compagni di prima intenzione.
Joao Mario (15’ st) 6.5
Entra con voglia, mettendo in difficoltà la difesa tedesca.
Koopmeiners 5
Parte male, perdendo subito due palloni a ridosso dell’area di rigore della Juve. Con il passare dei minuti alza un po’ i giri del motore, ma la gara resta - di nuovo - insufficiente.
Locatelli (24’ st) 6
Entra e la Juve ricomincia a trovare soluzioni in verticale.
Thuram 5.5
In avvio sfiora un gol “alla Yildiz” con una bordata disumana dai trenta metri all’incrocio, chiamando Kobel a un super intervento. Nella ripresa perde un pallone sanguinoso, che permette al Dortmund di passare di nuovo in vantaggio. Un errore che pesa, e non poco.
Cambiaso 6
Si diverte insieme con Khephren e Kenan a inscenare torelli su torelli, per uscire dalla pressione del Dortmund. Quando spinge i difensori avversari - memori di quanto accaduto un mese fa - gli triplicano la marcatura.
David 6.5
Reinventato da Tudor in quest’inedita versione di seconda punta alla spalle di Openda ci mette una quindicina di minuti a inserirsi nei meccanismi offensivi bianconeri. Da lì in poi non sbaglia un passaggio. Manca ancora la giusta alchimia con il belga, ma sarebbe strano il contrario… Approvato.
Vlahovic (22’ st) 8
Glaciale e spietato. Segna un gol pesantissimo che rimette in corsa la Juve. Regala un finale entusiasmante al popolo dell’Allianz con il gol del 3-4. Sta splendidamente, e lo dimostra anche lontano dalla porta grazie a un ottimo lavoro sporco. Rigenerato.
Yildiz 8
Palcoscenico diverso per lo stesso pluripremiato attore protagonista. Segna un gol dei suoi con quel destro magico a giro. Un minuto dopo il Borussia torna avanti e lui, non contento, serve a Dusan la palla del pari bianconero. Stampa sul palo il pallone del possibile 3-3. Dalle sue intuizioni la Juve guadagna sempre 3/4 tempi di gioco.
Zhegrova (42’ st) ng
Openda 5
Un po’ moscetto e sottotono nella prima metà di gioco, in cui non gli riesce nulla o quasi: da segnalare una bella palla alta per Yildiz.
Adzic (24’ st) 6
Contribuisce in modo positivo alla rimonta bianconera.
All. Tudor 6.5
La sua squadra mostra ancora qualche crepa in fase difensiva, specie nelle ripartenze in campo aperto. Ma lo spirito e il cuore di certo non mancano. Questo pareggio farà da scuola per le uscite future.
