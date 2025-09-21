Yildiz, 10 e capitano della Juve a vent'anni: a Verona un'immagine che fa la storia

La sfida contro il Verona ha segnato il primo passo falso stagionale della Juventus in Serie A , con il pareggio finale per 1-1. Nonostante il risultato, la partita è stata però caraterizzata da un'immagine più che significativa. Kenan Yildiz , durante il secondo tempo, ha infatti indossato per la prima volta la fascia da capitano viste le assenze di Locatelli e Bremer. Un evento che è entrato di diritto negli annali, con il turco che è diventato il più giovane capitano della storia bianconera ad appena 20 anni . L'ennesimo record di un talento predestinato, che i tifosi sperano di poter ammirare ancora per diverse stagioni.

Yildiz, storia Juve: è il capitano più giovane

L'immagine di Kenan Yildiz da capitano della Juventus ha riaffiorato ricordi dolcissimi nella mente dei tifosi bianconeri. L'accoppiata fascia-numero dieci in bianconero non si vedeva infatti dall'addio di Paulo Dybala nel 2022. Il paragone ed i pensieri sono però andati inevitabilmente su Alex Del Piero, a cui il turco viene paragonato fin dal suo esordio in prima squadra. Una prima volta che ha segnato inoltre un record storico per il club bianconero, visto che mai nessuno aveva indossato la fascia prima dei 20 anni.

Juve, l'emozione dei tifosi per Yildiz

Nonostante la delusione per il pareggio contro il Verona, i tifosi juventini non hanno nascosto l'emozione nel vedere Yildiz capitano. Il tutto è stato sottolineato sui social con messaggi come: "L'unica cosa bella di questa partita. 10 e capitano. 20 anni, Kenan Yildiz. Ti amo, ora e sempre", o "Sempre bello vedere un numero 10 con la fascia da capitano" o ancora "Spero di vedere questa combo ancora per tanti anni. Forza Juve, fino alla fine".