Plusvalenze Juve, parla Agnelli: "Decisione sofferta ma giusta. Amore per la Juve resta immutato"

Inchiesta Prisma, quali conseguenze per la Juve?

Andrea Agnelli ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi, gli altri dirigenti si sono accordati su pene leggermente inferiori (Paratici e Nedved un anno e mezzo, per esempio) e la vicenda dell'inchiesta Prisma si è definitivamente chiusa, anche a livello penale. Ma quali conseguenze ci sono per la Juventus? Nel quadro dei patteggiamenti, al club è toccata un ammenda di 156mila euro. E le condanne di Agnelli e dei dirigenti non possono avere conseguenze sportive? Nessuna, perché il processo sportivo si è già consumato e la Juve, come i suoi dirigenti, è stata punita, in quel caso in modo più severo. Ma perché Agnelli e i dirigenti hanno patteggiato? Perché l'iter giudiziario poteva durare per almeno altri 7/8 anni con appello e Cassazione, bloccando gli imputati con una lunga serie di tappe e lasciando su di loro il rischio di una condanna più lunga. Così, come spesso accade in questi casi è stata scelta la strada del patteggiamento che, di fatto, ha liberato Agnelli e gli altri dalla pendenza. È caduta, invece, qualsiasi imputazione per Maurizio Arrivabene. Per lui "non luogo a procedere" abbastanza scontato, visto che gli venivano imputate dai pm delle operazioni in date nelle quali non era ancora amministratore delegato della Juve. Un errore giudiziario piuttosto lampante, che tuttavia in sede di giustizia sportiva non era stato sanato e il dirigente era stato condannato a 16 mesi di inibizione. Ora questa assoluzione in sede penale potrebbe essere un arma molto pesante nella causa contro la Figc che Arrivabene ha intentato presso il Tar.