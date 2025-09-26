Comolli al comando, via Scanavino. Ferrero, Chiellini e Tether...: così Elkann cambia il CdA Juve

Ferrero resta presidente della Juve. E Tether...

Anche alla presidenza non sono in vista cambiamenti, salvo clamorose evoluzioni dell’ultima ora, Gianluca Ferrero continuerà nella sua posizione. Anche Ferrero è un uomo di fiducia di Elkann e tutti ne hanno apprezzato il lavoro diplomatico e politico con la Figc e l’Uefa, svolto lontano dai riflettori. Per una sua scelta precisa, Ferrero parla pochissimo, praticamente mai e non ama raccontare troppo di quanto fa per il club, proprio per questo è molto apprezzato dalla proprietà e poco conosciuto dai tifosi. Ma nei momenti difficili degli ultimi anni ha saputo scegliere i compromessi giusti per evitare danni maggiori e se oggi l’arbitro che sbaglia contro la Juventus non viene più... premiato, si deve anche al fatto che il club sta riacquisendo peso nelle istituzioni. Sotto questo profilo il merito è anche di Giorgio Chiellini, che delle relazioni istituzionali è tecnicamente il responsabile e che presto andrà a unirsi al CdA (che passerà da 7 a 9 membri), compiendo un altro passo nella sua crescita di dirigente, seguendo un percorso molto diligente e formativo. All’interno della società la sua voce è ascoltata moltissimo, ma per lui non è ancora tempo di comandare sull’area calcio. E nel Consiglio potrebbe entrare anche Tether, la società di criptovalute (in questi giorni impegnata in un enorme aumento di capitale) il cui amministratore delegato Paolo Ardoino è juventino sfegatato e che possiede quasi l’11% delle azioni. Nell’ultimo anno, proprio Ardoino è stato molto attivo sui social, coniando il famoso slogan di ispirazione trumpiana “Make Juve Great Again” e criticando spesso le strategie juventine. Negli ultimi tempi non ha parlato molto di Juve, ma potrebbe essere il preludio a un suo ingresso nel Consiglio in rappresentanza dei soci di minoranza. Il posto giusto dove proporre le sue idee per far tornare la Juve grande.