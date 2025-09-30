Assemblea, aumento di capitale, nuovo CdA e presidente: il mese caldo della Juve

Chi vorreste come nuovo presidente della Juve? Non vale dire Del Piero, perché tendenzialmente la proprietà bianconera non vede di buon occhio ex giocatori in quella particolare posizione. Ma andiamo con ordine, perché sarà un periodo intenso per la Juventus e non solo in campo, ma anche in società. La prossima settimana verrà resa pubblica la relazione di bilancio completa (venerdì ne è uscita una versione ridotta con i numeri essenziali). Un passaggio obbligato per dare un mese di tempo ai soci che dovranno approvarlo in assemblea. E l'assemblea si terrà il 7 di novembre.

Juve, movimenti in società

In quell'occasione, però, non si approverà solo il bilancio, ma si formerà anche il nuovo Consiglio di Amministrazione. Insieme al bilancio, la proprietà pubblicherà una lista di sue proposte (fra le quali ci saranno Comolli e Chiellini, oltre a qualche tecnico) e i soci di minoranza faranno lo stesso. È quindi molto probabile che Tether, la società di Paolo Ardoino (quello di Make Juve Great Again) abbia un rappresentante in Consiglio. Sempre in assemblea verrà ufficializzato l'aumento di capitale di 80 milioni, interamente versato dall'azionista di maggioranza, cioè Exor. E anche il nuovo presidente, che in realtà non è nuovo, perché per il prossimo triennio è praticamente certo che rimanga Gianluca Ferrero alla guida del club.