David, scossa Juve: tocca battere la concorrenza. Anche se Tudor…

Openda deve far capire di che pasta è fatto

Solo in mattinata Igor capirà se i tempi siano già maturi per mostrarlo al mondo, per dare forma alle prove da laboratorio degli ultimi giorni. A prescindere dallo schieramento, però, David ci sarà. Ha già convertito in rabbia positiva le ultime due scelte del tecnico. Digerite a fatica, mandate giù per il suo bene e per quello del collettivo. Tudor gli ha spiegato tutto, non si è mai sottratto al confronto e adesso aspetta risposte, da un attaccante che ancora non ha fatto capire di che pasta sia fatto. Si potrebbe dire lo stesso di Openda, ma lo status internazionale di David e il colpo piazzato dalla Juve in estate inevitabilmente alzano l'intensità delle luci su Jonathan. Tudor sull'intero reparto è stato sibillino: “Champions ideale per David? Ma anche per Vlahovic e Openda. A chi non piacerebbe vederli tutti e tre insieme? Ma la partita dura 90 minuti e il campo è lungo cento metri, ci sono anche aspetti fisici da valutare. Tutti e tre insieme spero che succeda raramente, vorrebbe dire che siamo in svantaggio”. Eppure non esclude nemmeno quello, giusto per inquadrare la complessità di una materia ancora oscura per Tudor.