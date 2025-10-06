Koopmeiners, solo se manca qualcuno: la convocazione dell'Olanda dice tutto

In panchina per tutti i 90' della sfida contro il Milan, Teun Koopmeiners non sta incidendo con la squadra di Tudor in questo avvio di stagione. Il centrocampista, arrivato nell'estate del 2024, ha giocato solo due partite da titolare in Serie A, non convicendo a pieno quando chiamato in causa. L'olandese, a causa delle sue prestazioni, non era stato convocato da Koeman con la sua nazionale per il doppio impegno contro Malta e Finlandia, salvo poi essere chiamato in un secondo momento

Perchè Koopmeiners è stato convocato da Koeman

Il centrocampista della Juventus nelle scorse ore ha ricevuto la convocazione con la sua nazionale, dopo essere stato escluso all'inizio. Ronald Koeman lo ha chiamato solo a causa dell'infortunio di Quinten Timber, giocatore del Feyenoord che si è fatto male negli scorsi giorni.

L'ultima apparizione di Koopmeiners con la nazionale Oranje risale al 23 marzo 2025, quando gioco 10' nei tempi supplementari dei quarti di finale di Nations League. A settembre, poi, aveva rimediato solo 90' in panchina nella sfida con la Lituania. Ora un'altra chance, per riscattarsi con la maglia della sua nazionale e, perchè no, tornare dopo la sosta rigenerato e con più entusiasmo

I convocati dell'Olanda

Oltre a Koopmeiners, ci sono altri due giocatori di Serie A convocati dall'Olanda per il doppio impegno valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2026: si tratta di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (Inter). Ecco l'elenco completo:

Portieri: Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen); Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion); Robin Roefs (Sunderland).

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Inter); Denzel Dumfries (Inter); Jeremie Frimpong (Liverpool); Quilindschy Hartman (Burnley); Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion); Jurriën Timber (Arsenal); Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona); Ryan Gravenberch (Liverpool); Tijjani Reijnders (Manchester City); Jerdy Schouten (PSV); Xavi Simons (Tottenham Hotspur); Donyell Malen (Aston Villa), Teun Koopmeiners (Juventus).

Attaccanti: Cody Gakpo (Liverpool); Mexx Meerdink (AZ); Wout Weghorst (Ajax); Justin Kluivert (Bournemouth).