Motta, il Monaco contatta l’ex Juve. La posizione di Thiago e perché Comolli "tifa" per l'addio

TORINO - Il pareggio contro il Nizza al Louis-II può portare ad una svolta importante in casa Monaco . Adi Hutter è sempre più lontano dal Principato. Paga un avvio di stagione molto complicato. L’attuale quinto posto in campionato non è stato digerito dalla dirigenza: a pesare sul tecnico il solo punto ottenuto nelle ultime due gare, ma in generale un’insoddisfazione diffusa sull’operato delle ultime settimane. Per rimpiazzare Hutter, in questo momento, il profilo maggiormente attenzionato è quello di Edin Terzic , fuori dai giochi di fatto dalla finale di Champions League persa contro il Real Madrid alla guida del Borussia Dortmund . Su Terzic, nella passata stagione, è stata in pressing anche la Roma:il tedesco era stato valutato sia dopo l’esonero di Daniele De Rossi che dopo il divorzio con Ivan Juric, alla fine sostituito da Claudio Ranieri.

Juve, il Monaco contatta Motta

La Juventus è spettatrice interessata del cambio di panchina al Monaco. Nelle ultime ore, infatti, per la panchina che verosimilmente lascerà vacante Hutter è stato contattato anche Thiago Motta. Profilo ritenuto interessante, ma il tecnico italo-brasiliano non è convinto: aspetta altre proposte prima di rimettersi in gioco. Attende una sterzata che potrebbe arrivare solo per una chiamata in Italia: la Fiorentina, per esempio, resta alla finestra nel caso in cui dopo la sosta le cose non dovessero rimettersi a posto con Stefano Pioli. Insomma, Thiago Motta non è convinto del Monaco. Non è attratto dalla possibilità di tuffarsi nel contesto della Ligue 1. Naturalmente, la Juve “tifa” per una risoluzione anticipata del contratto col predecessore di Tudor: il club bianconero risparmierebbe circa 15 milioni di euro, visto e considerato che Thiago Motta ha un contratto fino a giugno 2027 a quasi 4 milioni di euro netti a stagione. Soldi che alla Continassa investirebbero volentieri già nel mercato di gennaio.

