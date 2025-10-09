Yildiz-Juve, non c'è ancora l'intesa: cosa manca per il rinnovo

D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che Kenan ha ribadito anche al padre la volontà di proseguire la sua avventura in bianconero. Presupposto fondamentale per raggiungere un’intesa con la Juve , che nel frattempo ha ritoccato l’offerta iniziale (risalente alla vigilia del Mondiale per Club) da 3,5 milioni più bonus a 4,5 milioni annui più premi vari per toccare la soglia dei 6 milioni, qualora la Vecchia Signora conquistasse dei trofei e il gioiellino turco andasse in doppia cifra di gol e assist . Uno step di crescita economica davvero rilevante ma inevitabile per provare a dormire sogni tranquilli dinanzi alle sirene sempre più insistenti e minacciose provenienti da Oltremanica, dove non avrebbero problemi a corrispondere al campioncino di Ratisbona emolumenti ancor più elevati.

Yildiz tra i più pagati

L’ingaggio proposto dalla Juve, invece, renderebbe Yildiz fra i più pagati della rosa dopo Vlahovic (in scadenza però a giugno) e poi di Bremer e David, con gli ultimi due che viaggiano entrambi sui 6 milioni annui. In fondo soltanto un certo Yamal ha numeri migliori sia a livello realizzativo sia di assist del Diez juventino tra i calciatori europei Under 20. Un motivo ulteriore per tenersi stretto quello che è destinato a diventare un top player assoluto, anzi un Golden Boy dato che Kenan è tra i principali candidati alla vittoria del prestigioso premio internazionale targato Tuttosport.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE