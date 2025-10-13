Nico Gonzalez, milioni alla Juve: l’Atletico Madrid di Simeone pensa già al riscatto

L’Atletico Madrid ha scoperto nelle ultime settimane di avere 15 milioni di spettatori e tifosi in più: quelli della Juve che seguono con sempre maggior frequenza e attenzione le gare dei Colchoneros. Il motivo di tanto affetto da parte della tifoseria bianconera è semplice e risiede nella presenza di Nico Gonzalez nella fila della squadra madrilena. Dovesse continuare sulla falsariga delle prime prestazioni e disputare una grande stagione, il club spagnolo riscatterebbe l’esterno offensivo classe 1998 risolvendo più di un problema alla dirigenza bianconera e al tempo stesso permettendo alla Vecchia Signora di disporre di un importante tesoretto per finanziare la campagna acquisti della prossima estate. Mica male. Ma andiamo con ordine. L’avventura spagnola di Nico è iniziata con il piede giusto, visto che è riuscito subito a ritagliarsi uno spazio significativo nella compagine allenata da Diego Pablo Simeone. Proprio il Cholo è stato in estate il principale sponsor dell’acquisto del connazionale, che avrebbe voluto alle sue dipendenze già un paio di anni fa. All’epoca però c’era stato il veto di Rocco Commisso che aveva murato il tentativo dei Colchoneros, trattenendo Gonzalez in maglia viola.