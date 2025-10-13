Nico Gonzalez, milioni alla Juve: l’Atletico Madrid di Simeone pensa già al riscatto

L’Atletico Madrid ha scoperto nelle ultime settimane di avere 15 milioni di spettatori e tifosi in più: quelli della Juve che seguono con sempre maggior frequenza e attenzione le gare dei Colchoneros. Il motivo di tanto affetto da parte della tifoseria bianconera è semplice e risiede nella presenza di Nico Gonzalez nella fila della squadra madrilena. Dovesse continuare sulla falsariga delle prime prestazioni e disputare una grande stagione, il club spagnolo riscatterebbe l’esterno offensivo classe 1998 risolvendo più di un problema alla dirigenza bianconera e al tempo stesso permettendo alla Vecchia Signora di disporre di un importante tesoretto per finanziare la campagna acquisti della prossima estate. Mica male. Ma andiamo con ordine. L’avventura spagnola di Nico è iniziata con il piede giusto, visto che è riuscito subito a ritagliarsi uno spazio significativo nella compagine allenata da Diego Pablo Simeone. Proprio il Cholo è stato in estate il principale sponsor dell’acquisto del connazionale, che avrebbe voluto alle sue dipendenze già un paio di anni fa. All’epoca però c’era stato il veto di Rocco Commisso che aveva murato il tentativo dei Colchoneros, trattenendo Gonzalez in maglia viola.
Juve, quanto incassa per l'eventuale riscatto di Gonzalez
Scenario ben diverso da quello verificatosi l’estate scorsa, quando la Fiorentina ha dato il via libera alla partenza dell’argentino destinazione Continassa. Operazione conclusa attraverso la formula del prestito oneroso (8 milioni) con diritto di riscatto (25 milioni più 5 di bonus) destinato a diventare obbligo al primo punto maturato nel girone di ritorno a partire dal 3 febbraio. Condizioni, queste, materializzatesi pochi giorni dopo in occasione del successo della Juve per 2-1 a Como. Nico, però, in bianconero ha faticato a ingranare con Motta, nonostante Thiago l’avesse preferito ad Adeyemi. Con Tudor, invece, il feeling non è mai decollato, tanto che Gonzalez ha vissuto il Mondiale per Club quasi da spettatore. Lì l’argentino capisce che è il momento di cambiare aria. Con la chiamata rojiblanca tramutatasi nell’occasione giusta per ripartire altrove. Col senno del poi: la scelta migliore per tutti. La Juve, infatti, può incassare ben 32 milioni dalla vendita di Nico più 1 di bonus nel caso i madrileni si qualifichino per la Champions League 2026/27. Al momento appare una mera formalità la conquista del milioncino aggiuntivo; mentre per per far sì che l’esterno diventi a tutti gli effetti un calciatore dell’Atletico serve che il classe 1998 giochi almeno 21 gare da 45 minuti ciascuna in campionato. Traguardo, almeno in apparenza, alla portata.
Nico Gonzalez si è già preso l'Atletico
Se il buongiorno si vede dal mattino, l’avventura madrilena di Nico procede a gonfie vele come testimonia l’esordio nella Liga con tanto di gol al Villarreal. Dopo il più classico dei “buona la prima” Nico ha giocato altre 3 gare valide a raggiungere il quorum delle 21 presenze, collezionando 77 minuti col Maiorca, 83 nel derby vinto contro il Real Madrid e 90 dinanzi al Celta Vigo. L’Atletico è davvero soddisfatto dell’impatto avuto alla corte del Cholo da parte dell’ex Stoccarda. Tanto che all’entourage dell’argentino sono arrivate importanti rassicurazioni sul fatto che la formazione rojiblanca sia intenzionata a trattenere Gonzalez in Spagna a titolo definitivo, al di là che scatti o meno l’obbligo di riscatto. Tradotto: nel caso in cui le condizioni per la conferma a titolo definitivo non dovessero materializzarsi, il club del presidente Cerezo aprirà di nuovo le negoziazioni per confermare l’attaccante mancino alle dipendenze di Simeone. Magari, in quel caso, chiedendo uno sconticino...
