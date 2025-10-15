"Dimagrisci o sei fuori dalla Juve! Da allora ho cambiato tutto": svelato il confronto con Tudor

I metodi di Igor Tudor si fanno sentire in casa Juventus. L'allenatore, che anche da calciatore ha sempre puntato forte sull'agonismo e sul sacrificio, da quando è arrivato in bianconero ha lavorato molto sulla condizione fisica dei calciatori. Anche arrivando a dare 'consigli' estremi sull'alimentazione e il regime da seguire al di fuori del campo. Uno dei giocatori su cui il croato ha dovuto insistere è Weston McKennie , che ha svelato alcuni colloqui avuti con il tecnico in estate per migliorare il suo corpo in vista della stagione.

McKennie e i consigli di Tudor

Ai microfoni di TNT, rete televisiva statuintense, Mckennie ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale. Il giocatore della Juve ha svelato alcuni retroscena della preparazione estiva, specialmente sul ruo rapporto con Igor Tudor, che gli ha regalato alcuni 'consigli' per migliorare la sua condizione fisica: "Ho avuto una lunga pre-stagione con il mio allenatore alla Juventus, Igor Tudor, che mi ha messo davvero sotto pressione e mi ha detto: 'Ehi, stai invecchiando e il tuo corpo non sarà in grado di riprendersi dalle partite come facevi prima. Devi perdere un po' di peso. È l'unico modo in cui sarai coinvolto in questa squadra".

I segreti e la dieta dell'americano

Un simpatico retroscena che McKennie ha preso sul serio, applicando alla lettera i consigli dell'allenatore. Suggerimenti che hanno fatto bene allo statuintense, sia in campo che fuori: "Ho abbassato la testa, ho lavorato come al solito, mi sono messa a dieta. Non faccio più tanti spuntini e, se li faccio, sono spuntini sani. E mi alleno più spesso. E corro molto. Quest'estate è la prima estate in cui non mi è dispiaciuto togliermi la maglietta in piscina".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE