Juve Women beffata dal gol fantasma. Rabbia Canzi: “Non c’è sicurezza”

C'è rammarico in casa Juve. Le ragazze di Canzi nella serata di ieri hanno incassato la prima sconfitta stagionale in Champions League, subendo gol in pieno recupero. Una rete che lascia ancora dei dubbi, assegnata dopo una revisione al VAR e che ha condannato le bianconere al 2-1 finale. Girelli e compagne restano quindi ferme a tre punti in classifica dopo due giornate europee. Nella prossima partita di campionato ci sarà un'altra trasferta per le bianconere che giocheranno contro la Lazio.
Il gol che ha deciso la gara con il Bayern
La Juventus viene beffata nel finale contro il Bayern Monaco, con la rete decisiva che è stata messa a segno al 94' in pieno recupero e concessa solo dopo una revisione al VAR. In un primo momento, infatti, si pensava che Harviken, che si era immolata sulla linea per dire di no alla conclusione di Schuller, fosse riuscita a tenere il pallone in gioco. Non essendoci la Goal Line Technology nel calcio femminile, l'arbitro ha dovuto aspettare la decisione delle assistenti che, tra mille dubbi, hanno deciso di assegnare la rete alle tedesche tra mille dubbi e interrogativi. Resta il rammarico per le bianconere che stavano riuscendo a portare a casa un punto preziosissimo per la classifica.
Canzi: "Non c'è sicurezza che il pallone sia entrato"
Al termine della gara, l'allenatore delle Women, Massimiliano Canzi, ha parlato in conferenza stampa, contrariato rispetto alla decisione arbitrale di assegnare il gol al Bayern Monaco: "Sono felice della prestazione, però mi dispiace per quanto accaduto all'ultimo minuto: ho rivisto le immagini un sacco di volte al replay non c’è modo di capire con certezza se quell’ultimo pallone sia entrato o meno. Non c’è sicurezza: può essere dentro o può essere fuori. Penso che abbiamo giocato una buona partita, ma alla fine il Bayern ha meritato di vincere perché ha giocato meglio di noi e ha avuto più occasioni. Alla fine abbiamo perso, ma come ho già detto non sappiamo se sia colpa nostra o meno".
"Ho visto anche delle cose positive, meritavamo il pari"
L'allenatore, poi, ci ha tenuto a elogiare la prestazione della sua squadra, che fino al 94' stava riuscendo a pareggiare contro una delle formazioni più attrezzate d'Europa: "Sono contento di come si è comportata la squadra, siamo stati coraggiosi e alla fine, forse, avremmo potuto strappare un pareggio. Mi piace il nuovo format della competizione dato che giochiamo contro sei squadre invece di tre: per certi versi è più complicato, ma anche più intenso, e mi piace molto. In partita ho visto tante cose positive da parte delle nostre ragazze: sono contento della loro prestazione che è stata di grande livello".
Girelli: "Non so se la palla sia entrata"
Al termine della gara anche Cristiana Girelli, giocatrice della Juventus Women, ha commentato la prestazione della squadra, con un po' di rammarico per il gol concesso sul finale: "Credo che dobbiamo essere orgogliose di quanto abbiamo fatto vedere questa sera, ovviamente siamo tristi per aver subito un gol così pesante all’ultimo minuto. Non so neanche se la palla sia entrata, è fondamentale avere una tecnologia appropriata che supporti il nostro lavoro. Venire a giocare qui non è semplice, il Bayern Monaco è una squadra davvero forte: abbiamo combattuto fino alla fine, ma dopo questo risultato dobbiamo abbassare la testa, lavorare e ripartire".
Walti: "Gol di Schatezr? Ecco cosa le ho detto, sulla beffa finale..."
Anche la centrocampista bianconera, centrocampista bianconera Lia Wälti, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni ufficiali del club: "È stata una partita molto difficile, dato che il Bayern è una delle squadre migliori d'Europa. Abbiamo fatto una buona prestazione e difeso al meglio la nostra porta e perdere proprio all'ultimo istante è stato una beffa. La squadra ha fatto un buon lavoro oggi e saremmo stati contenti di un pareggio, ma penso che sia stata comunque una buona prestazione. Ci esercitiamo molto sui calci piazzati e, prima che calciasse, ho detto a Schatzer di essere sicura di sé, perché sapevo che poteva farcela: la vediamo tirare molte punizioni e ha un tiro spesso potente e preciso, quindi le ho detto di essere coraggiosa e di provarci. Ha segnato, quindi sono molto contento per lei".
Salvai: "Accettiamo quello che è successo"
Intervenuta nel post-gara, anche Cecilia Salvai un po' amareggiata ha parlato ai microfoni di Disney+: "Non siamo felici per come è finita la gara, accettiamo il risultato e quello che è successo alla fine. Il Bayern è una squadra davvero forte, abbiamo giocato bene e dobbiamo guardare le cose positive. Prendere gol nei minuti di recupero è molto triste, ma dobbiamo equilibrarci a livello mentale e accettarlo".
