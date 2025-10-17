Juve Women beffata dal gol fantasma. Rabbia Canzi: “Non c’è sicurezza”

C'è rammarico in casa Juve. Le ragazze di Canzi nella serata di ieri hanno incassato la prima sconfitta stagionale in Champions League, subendo gol in pieno recupero. Una rete che lascia ancora dei dubbi, assegnata dopo una revisione al VAR e che ha condannato le bianconere al 2-1 finale . Girelli e compagne restano quindi ferme a tre punti in classifica dopo due giornate europee. Nella prossima partita di campionato ci sarà un'altra trasferta per le bianconere che giocheranno contro la Lazio.

Il gol che ha deciso la gara con il Bayern

La Juventus viene beffata nel finale contro il Bayern Monaco, con la rete decisiva che è stata messa a segno al 94' in pieno recupero e concessa solo dopo una revisione al VAR. In un primo momento, infatti, si pensava che Harviken, che si era immolata sulla linea per dire di no alla conclusione di Schuller, fosse riuscita a tenere il pallone in gioco. Non essendoci la Goal Line Technology nel calcio femminile, l'arbitro ha dovuto aspettare la decisione delle assistenti che, tra mille dubbi, hanno deciso di assegnare la rete alle tedesche tra mille dubbi e interrogativi. Resta il rammarico per le bianconere che stavano riuscendo a portare a casa un punto preziosissimo per la classifica.

Canzi: "Non c'è sicurezza che il pallone sia entrato"

Al termine della gara, l'allenatore delle Women, Massimiliano Canzi, ha parlato in conferenza stampa, contrariato rispetto alla decisione arbitrale di assegnare il gol al Bayern Monaco: "Sono felice della prestazione, però mi dispiace per quanto accaduto all'ultimo minuto: ho rivisto le immagini un sacco di volte al replay non c’è modo di capire con certezza se quell’ultimo pallone sia entrato o meno. Non c’è sicurezza: può essere dentro o può essere fuori. Penso che abbiamo giocato una buona partita, ma alla fine il Bayern ha meritato di vincere perché ha giocato meglio di noi e ha avuto più occasioni. Alla fine abbiamo perso, ma come ho già detto non sappiamo se sia colpa nostra o meno".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE