"Tudor è solo la punta dell'iceberg": la crisi Juve e l'anima, l'analisi in diretta tv 

La Juventus incassa la prima sconfitta della stagione in campionato e perde 2-0 con il Como. I bianconeri restano fermi a 12 punti in classifica dopo 7 giornate. La squadra di Tudor non riesce a vincere in trasferta e non mancano le critiche nel post-gara anche per come sono arrivati i gol subiti e sulle scelte dell'allenatore, che in conferenza ha detto: "Sono deluso dal risultato, ma ho visto delle cose buone. Il Como era organizzato, purtroppo abbiamo preso il gol all'inizio su calcio piazzato".