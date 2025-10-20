"Tudor è solo la punta dell'iceberg": la crisi Juve e l'anima, l'analisi in diretta tv 

La Juventus incassa la prima sconfitta della stagione in campionato e perde 2-0 con il Como. I bianconeri restano fermi a 12 punti in classifica dopo 7 giornate. La squadra di Tudor non riesce a vincere in trasferta e non mancano le critiche nel post-gara anche per come sono arrivati i gol subiti e sulle scelte dell'allenatore, che in conferenza ha detto: "Sono deluso dal risultato, ma ho visto delle cose buone. Il Como era organizzato, purtroppo abbiamo preso il gol all'inizio su calcio piazzato".
"Tudor solo la punta dell'iceberg, questa situazione..."
Nel post-gara, dagli studi di Sky Sport, è intevernuto l'ex portiere e allenatore Fernando Orsi: "Tudor è solo la punta dell'iceberg, ma questa situazione nasce da lontano. Però l'identità come la trovi dentro ad una squadra? Quando un allenatore fa delle scelte. Andando avanti con i suoi 9, 10, 11 giocatori. Ne cambi uno magari. Invece Tudor cambia moduli e giocatori di partita in partita facendo venire qualche dubbio alla squadra. Fra l'altro oggi è mancata l'anima, la convinzione di andarla a pareggiare questa partita. Si può catalogare come partita andata male, ma poi bisogna voltare pagina, decidendo sistema e uomini. Non mi ha mai dato la sensazione durante la partita contro il Como di poterla pareggiare. Ora c'è subito la prova del nove in Champions League".
Calciomercato bizzarro e poca lucidità
L'ex estremo difensore della Lazio, poi, ha commentato anche quello che è stato il calciomercato della Juventus, che non ha aiutato Tudor nella costruzione della squadra: "Quello della Juventus è stato un mercato un po' bizzarro. Portiamo giocatori, ma servivano tutti a questa causa? Certo, è la prima partita che perde, ma possiamo parlare di crisi quando arrivano più sconfitte, il Napoli ne ha raccolte tre al di là che due fossero scontri diretti con Milan e Manchester City. A livello di organizzazione però manca un po' di lucidità".
