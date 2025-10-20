Tuttosport.com

Juve, Elkann chiami Del Piero. Se non ora, quando?

A New York, incrociandolo al gala degli italoamericani, il Signor Exor ha osservato: "Tornare alla Juve? Ma Alex non ha mai lasciato la Juve". In realtà, l'ha lasciata 13 anni fa: mai come oggi dovrebbe tornare
Xavier Jacobelli
1 min
Juventusdel pieroElkann
Juve, Elkann chiami Del Piero. Se non ora, quando?© Redazione
"Tornare alla Juve? Ma Del Piero non ha mai lasciato la Juve". Parola di John Elkann nel siparietto andato in scena a New York, durante il gala per i 50 anni della Niaf, acronimo che sta per National Italian American Foundation, l'organizzazione votata alla promozione del patrimonio italoamericano e al rafforzamento dei legami culturali, sociali e politici fra gli Stati Uniti e l'Italia. Il Signor Exor rispondeva alla domanda circa un futuro di Alex quale Boniperti del terzo millennio. Al che, l'interessato, che la Juve ha lasciato tredici anni fa senza mai più essere stato richiamato, ha abbozzato con stile: "Il rapporto con la Juventus, come ho sempre ripetuto dopo 19 anni trascorsi a Torino, è sempre stato vicino. Siamo sempre stati vicini, anche perché siamo tifosi della Juve". Bene. Considerati i chiari di luna attuali, è chiaro come non sia più il tempo delle battute a effetto. Questa Juve che non vince lo scudetto da cinque anni, che in questi cinque anni ha vinto solo una Coppa Italia continuando a cambiare allenatori, giocatori e dirigenti, questa Juve ha un gran bisogno di un totem come Del Piero. Se non ora, quando, ingegner Elkann?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

