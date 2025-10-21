Real Madrid-Juve con l'intelligenza artificiale: debutta Prime Vision, di cosa si tratta

Debutterà domani in occasione di Real Madrid-Juventus, ma non è un giocatore. È Prime Vision, il nuovo feed alternativo presentato ieri che grazie all’intelligenza artificiale combina in tempo reale flussi di dati statistici e tracking dei giocatori, con il quale Prime Video (broadcaster che trasmetterà in esclusiva la supersfida di Champions League tra i bianconeri e il Real) punta a ottimizzare l’esperienza di visione per il pubblico, con grafiche di realtà aumentata in tempo reale direttamente sulle immagini di gioco della partita. Prime ha iniziato a utilizzare questa tecnologia nel 2022 per le partite di football di Nfl negli Stati Uniti e subito ha conquistato il pubblico - oltre che importanti premi televisivi. In Inghilterra e Irlanda i clienti se la stanno godendo dalla prima gara di Champions di questa stagione che è stata trasmessa dal canale. A partire da domani sera anche gli spettatori italiani potranno scegliere tra l’esperienza di visione classica o quella nuova - si potrà accedere al feed alternativo sia dalla pagina della partita sia durante il match, o semplicemente con il telecomando (cliccando il tasto direzionale verso il basso).