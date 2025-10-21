Real Madrid-Juve con l'intelligenza artificiale: debutta Prime Vision, di cosa si tratta

Debutterà domani in occasione di Real Madrid-Juventus, ma non è un giocatore. È Prime Vision, il nuovo feed alternativo presentato ieri che grazie all’intelligenza artificiale combina in tempo reale flussi di dati statistici e tracking dei giocatori, con il quale Prime Video (broadcaster che trasmetterà in esclusiva la supersfida di Champions League tra i bianconeri e il Real) punta a ottimizzare l’esperienza di visione per il pubblico, con grafiche di realtà aumentata in tempo reale direttamente sulle immagini di gioco della partita. Prime ha iniziato a utilizzare questa tecnologia nel 2022 per le partite di football di Nfl negli Stati Uniti e subito ha conquistato il pubblico - oltre che importanti premi televisivi. In Inghilterra e Irlanda i clienti se la stanno godendo dalla prima gara di Champions di questa stagione che è stata trasmessa dal canale. A partire da domani sera anche gli spettatori italiani potranno scegliere tra l’esperienza di visione classica o quella nuova - si potrà accedere al feed alternativo sia dalla pagina della partita sia durante il match, o semplicemente con il telecomando (cliccando il tasto direzionale verso il basso).
Cos'è Prime Vision e come funziona
Le principali opzioni di Prime Vision sono: le player tag con il nome per seguire i giocatori, anche quelli delle squadre meno note; le opzioni di passaggio, perché grazie all’analisi della posizione, della direzione e dell’angolo visivo del giocatore, Prime Vision evidenzierà le tre soluzioni di passaggio più probabili, permettendo ai tifosi di anticipare la giocata e seguire dove potrebbe andare il pallone; la mappa tattica, sempre visibile sullo schermo, con la posizione in tempo reale dei 22 in campo; la momentum bar, posizionata sotto alla mappa tattica, che indicherà come oscilla l’inerzia di una partita; e infine le statistiche avanzate: la velocità di un giocatore o di un tiro, o quanto erano alte le probabilità di parata su una conclusione. Il feed Prime Vision (che per permettere l’elaborazione dei dati da parte dell’AI, avrà un ritardo di pochissimi secondi) promette di essere un’alternativa fresca per la fruizione dello sport in tv e streaming.