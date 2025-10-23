Svolta Juve? No, ma è un punto di partenza. E il ko con il Real boccia il mercato

Openda e David, quale maledizione?

E quale tipo di maledizione ha colpito Openda e David? Quel gol che hanno cucinato insieme per poi mangiarselo un po’ per uno, nel finale di partita, è un cocktail letale di insicurezza, decisioni folli e imprecisione tecnica. D’altronde, la partita del Bernabeu ha clamorosamente bocciato il mercato estivo, relegando in panchina Joao Mario, Zhegrova, Conceiçao, Openda e David. E, vista l’ennesima mediocre partita di Koopmeiners, nella notte del Bernabeu, si sono salvati solo due giocatori delle ultime campagne acquisti: Di Gregorio e Kalulu. Il resto è tutto arrivato prima. Altro ragionamento che dice qualcosa su errori e omissioni che stanno allungando il purgatorio juventino. Sì, il Real è più ricco, ma la Juve ha buttato via un sacco di soldi ultimamente.