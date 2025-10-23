Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

"Openda non sapeva che fare!", e Marchisio carica: "Juve, senza qualità succede questo"

L'analisi della prestazione bianconera su Prime, dalla clamorosa occasione fallita dal belga ai problemi della formazione di Tudor
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il Real Madrid si impone 1-0 sulla Juventus al Bernabeu grazie al gol di Bellingham. I blancos vincono di misura e volano a quota 9 punti in classifica in Champions League, mentre resta ferma a 2 la squadra di Igor Tudor. E al termine della gara non mancano le critiche e le analisi sui bianconeri, che per la terza gara consecutiva tra campionato e coppa non riescono a trovare la via del gol.

Sedorf: "Openda non sapeva che fare"

Ai microfoni di Prime Video, Clarence Sedorf ha commentato la partita. L'ex centrocamista si è soffermato sulla prestazione di Openda e in particolare sull'occasione fallita dall'attaccante sul finale di gara: "Openda non sapeva che fare. Calciare di prima non era facile, ma era facile sterzare e portarsi la palla sul destro, spalancandosi la porta. Quello di Vlahovic non è un errore: Militao è stato bravo a disturbarlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Marchisio: "Manca qualità"

Anche Claudio Marchisio ha voluto dire la sua al termine della gara: “Sicuramente la Juve ha creato, ma il Real concedeva tanto e si poteva fare di più. Ci sono dei demeriti del Real anche, non so quanto si possa definire positiva la prestazione della Juve, perché c’era la percezione che in qualche modo il gol potesse arrivare con maggiore intensità. Le occasioni non sono mancate e tante non si sono concretizzate per mancanza di qualità, però è difficile anche dire va bene così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Cannavaro: "Errori così fanno la differenza"

In coda, anche l'ex difensore bianconero Fabio Cannavaro ha commentato la prestazione della Juve, soffermandosi sulla prestazione della difesa di Igor Tudor: "Faccio parte di un altro calcio, sarà antico, ma il Real è arrivato al gol con troppa facilità. E' mancata tanta attenzione in fase difensiva, questi errori in partite così pesano e fanno la differenza". Problemi in attacco, quindi, ma anche difesa, sottolineati anche da Alessandro Del Piero ai microfoni di CBS: "C'è costantemente qualcosa che non va alla Juve. Tudor sta provando a fare del suo meglio, ma non ha ancora trovato un undici titolare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il Real Madrid si impone 1-0 sulla Juventus al Bernabeu grazie al gol di Bellingham. I blancos vincono di misura e volano a quota 9 punti in classifica in Champions League, mentre resta ferma a 2 la squadra di Igor Tudor. E al termine della gara non mancano le critiche e le analisi sui bianconeri, che per la terza gara consecutiva tra campionato e coppa non riescono a trovare la via del gol.

Sedorf: "Openda non sapeva che fare"

Ai microfoni di Prime Video, Clarence Sedorf ha commentato la partita. L'ex centrocamista si è soffermato sulla prestazione di Openda e in particolare sull'occasione fallita dall'attaccante sul finale di gara: "Openda non sapeva che fare. Calciare di prima non era facile, ma era facile sterzare e portarsi la palla sul destro, spalancandosi la porta. Quello di Vlahovic non è un errore: Militao è stato bravo a disturbarlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
"Openda non sapeva che fare!", e Marchisio carica: "Juve, senza qualità succede questo"
2
Marchisio: "Manca qualità"
3
Cannavaro: "Errori così fanno la differenza"