"Openda non sapeva che fare!", e Marchisio carica: "Juve, senza qualità succede questo"

Marchisio: "Manca qualità"

Anche Claudio Marchisio ha voluto dire la sua al termine della gara: “Sicuramente la Juve ha creato, ma il Real concedeva tanto e si poteva fare di più. Ci sono dei demeriti del Real anche, non so quanto si possa definire positiva la prestazione della Juve, perché c’era la percezione che in qualche modo il gol potesse arrivare con maggiore intensità. Le occasioni non sono mancate e tante non si sono concretizzate per mancanza di qualità, però è difficile anche dire va bene così”.