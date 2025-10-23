"Openda non sapeva che fare!", e Marchisio carica: "Juve, senza qualità succede questo"

Il Real Madrid si impone 1-0 sulla Juventus al Bernabeu grazie al gol di Bellingham. I blancos vincono di misura e volano a quota 9 punti in classifica in Champions League, mentre resta ferma a 2 la squadra di Igor Tudor. E al termine della gara non mancano le critiche e le analisi sui bianconeri, che per la terza gara consecutiva tra campionato e coppa non riescono a trovare la via del gol.
Sedorf: "Openda non sapeva che fare"
Ai microfoni di Prime Video, Clarence Sedorf ha commentato la partita. L'ex centrocamista si è soffermato sulla prestazione di Openda e in particolare sull'occasione fallita dall'attaccante sul finale di gara: "Openda non sapeva che fare. Calciare di prima non era facile, ma era facile sterzare e portarsi la palla sul destro, spalancandosi la porta. Quello di Vlahovic non è un errore: Militao è stato bravo a disturbarlo”.
Marchisio: "Manca qualità"
Anche Claudio Marchisio ha voluto dire la sua al termine della gara: “Sicuramente la Juve ha creato, ma il Real concedeva tanto e si poteva fare di più. Ci sono dei demeriti del Real anche, non so quanto si possa definire positiva la prestazione della Juve, perché c’era la percezione che in qualche modo il gol potesse arrivare con maggiore intensità. Le occasioni non sono mancate e tante non si sono concretizzate per mancanza di qualità, però è difficile anche dire va bene così”.
Cannavaro: "Errori così fanno la differenza"
In coda, anche l'ex difensore bianconero Fabio Cannavaro ha commentato la prestazione della Juve, soffermandosi sulla prestazione della difesa di Igor Tudor: "Faccio parte di un altro calcio, sarà antico, ma il Real è arrivato al gol con troppa facilità. E' mancata tanta attenzione in fase difensiva, questi errori in partite così pesano e fanno la differenza". Problemi in attacco, quindi, ma anche difesa, sottolineati anche da Alessandro Del Piero ai microfoni di CBS: "C'è costantemente qualcosa che non va alla Juve. Tudor sta provando a fare del suo meglio, ma non ha ancora trovato un undici titolare".
