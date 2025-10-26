La Juventus è finita all'interno di un brutto circolo vizioso: tra Serie A e Champions League lo storico dei risultati bianconeri è un susseguirsi di pareggi e sconfitte. L'ultima vittoria bianconera risale, purtroppo, allo scorso 13 settembre contro l'Inter, nella pirotecnica sfida terminata col punteggio di 4-3 e decisa dal bolide di Adzic nei minuti finali. "Motivata, vogliosa di fare una bella gara, conoscendo il momento e la qualità dell'avversario. Ci siamo preparati in questi due allenamenti e domani vogliamo fare una bella gara". È questa la Juve che Igor Tudor si aspetta questa sera all'Olimpico contro la Lazio. I bianconeri sono reduci dalle sconfitte con Como e Real, i nuovi sono finiti sul banco degli imputati ma per il tecnico "non ci sono problemi. I giocatori hanno le loro qualità, poi un allenatore valuta e sceglie. Loro danno tutto, poi c'è sempre un periodo di adattamento. Ma sono ragazzi che si impegnano e danno sempre il meglio". Ha parlato in conferenza alla vigilia del match anche l'ex conoscenza della Juventus Maurizio Sarri: "Se dovessimo pensare di andare in campo domani senza avere momenti di sofferenza, saremmo dei folli. Quindi bisogna prepararsi a questo ma avere anche la convinzione che vogliamo mettere sotto una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari con il Real Madrid". È questo quello che Maurizio Sarri vuole vedere dai propri giocatori domani sera, quando la Lazio ospiterà all'Olimpico la Juventus nel big match dell'8^ giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei biancocelesti ha aggiunto: "Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che ci saranno momenti di difficoltà che vanno superati insieme con sacrificio e capacità di sofferenza."