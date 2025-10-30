"Il Pogba della Juve è cambiato", incubo finito: Monaco, l'annuncio dell'allenatore

L'incubo di Paul Pogba è vicino alla fine. Dopo la lunga squalifica per doping e la riduzione della pena, la scorsa estate il centrocampista francese è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco . La sua esperienza in Francia, però, non è ancora iniziata: dopo uno stop così lungo , l'ex Juve ha avuto bisogno di diversi mesi per tornare in condizione ma presto potrebbe arrivare la prima convocazione .

Il 'Pogback' si avvicina: l'annuncio dell'allenatore del Monaco

Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, al termine della partita di Ligue 1 contro il Nantes ha infatti detto: "È possibile che Paul venga reintegrato in gruppo. C’è ancora un allenamento con un certo carico di lavoro, ma se si sentirà bene, saremmo perfettamente in linea con il percorso stabilito. Non sarebbe illogico vederlo nella lista dei convocati". Sabato 1 novembre alle 19:00, contro il Paris FC, quindi, il francese potrebbe tornare almeno in panchina. Difficile immaginarlo già titolare, ma il classe 1993 spera almeno nella convocazione.

"Il Pogba della Juventus risale ormai a diversi anni fa"

"Quando rientrerà, dovremo valutarlo - ha continuato l'allenatore belga -. Il Paul del Manchester United o della sua prima esperienza alla Juventus risale ormai a diversi anni fa. Ogni giocatore cambia con l’età e l’esperienza, quindi dovremo giudicarlo in base al suo percorso. Da quello che vedo, possiede ancora la tecnica che conosciamo, il ritmo delle partite ci darà delle risposte. Può essere la migliore versione di sé stesso al Monaco; in ogni caso, sarà mio compito cercare di guidarlo verso quel livello".

