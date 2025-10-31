Briatore netto: "Juve come la Cremonese. Spalletti? Ora l'altro braccio. Sinner, solo da miserabile"

"Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull'altro braccio". A dirlo è stato Flavio Briatore a margine della presentazione ufficiale del nuovo "Crazy Pizza" , un ristorante del gruppo Majestas (un brand che conta 23 ristoranti in 14 Paesi), fondato dallo stesso Briatore e da Francesco Costa, aperto a Torino da metà mese. "Comunque qui è invitato", ha aggiunto l'imprenditore piemontese in veste di tifoso della Juventus .

La gestione Juve

Dopo aver parlato del nuovo allenatore bianconero, Briatore si è detto perplesso della gestione societaria negli ultimi anni: "La dirigenza ha gestito male la squadra spendendo un sacco di soldi. Non sono contento di com'è stata gestita la Juve negli ultimi anni: giochiamo come la Cremonese, che però ha un altro budget". Vorrebbe comprarla? "No no - ha risposto -, sono super impegnato in Formula 1 con la Alpine. E ho già avuto una squadra di calcio" ha aggiunto, ricordando che nel 2007 acquistò il Queens Park Rangers: "L'avevo riportato in Premier League".

Su Sinner

Briatore ha parlato anche di Jannik Sinner e delle critiche che vengono fatte nei suoi confronti: "È un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Ad esempio perché vive a Montecarlo. Accade a chiunque abbia successo: in Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile". Anche il tennista italiano potrà essere invitato al nuovo ristorante: "Qui verrà l'Atp, ho chiesto al mio manager di contattare Sinner: è pazzesco. Ma non posso restare per vederlo, ho appuntamenti di lavoro in Brasile e a Las Vegas", ha concluso Briatore.

