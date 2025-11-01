Douglas Luiz, brutte notizie Juve: infortunio contro lo United. E il riscatto Nottingham...

Non arrivano buone notizie per Douglas Luiz e... per la Juventus . Il centrocampista brasiliano è uscito anzitempo nella sfida tra il suo Nottingham Forest e il Manchester United , terminata 2-2 (in gol per i Forest, tra le altre cose, un altro ex Juve, ovvero Savona ) . Il classe 1998 ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 14', lasciando il posto a Yates. Un problema fisico che non rende contento lui, ma neanche i bianconeri, da cui è partito la scorsa estate. Ma qual è il motivo?

Juve: Douglas Luiz ko, e il riscatto Nottingham...

Douglas Luiz nell'ultima sessione di calciomercato è passato dalla Juve al Nottingham Forest in prestito (pagato 3 milioni) con obbligo di riscatto condizionato (fissato a 25). La conditio sine qua non affinché il riscatto da parte degli inglesi avvenga in maniera definitiva è che il calciatore collezioni 15 apparizioni da almeno 45' l'una tra tutte le competizioni. Almeno ad oggi, però, la condizione è ancora abbastanza lontana dal realizzarsi.

Fino ad ora il brasiliano ha giocato soltanto in 7 partite tra Premier, Europa League ed EFL Cup, sempre da 45' o più, tranne in quella di oggi dove ha abbandonato il campo dopo 14'. Dunque 6 apparizioni valide e ancora 9 presenze da raggiungere per il riscatto obbligatorio dunque. Ma il problema fisico rimediato oggi e in generale la poca continuità trovata fino ad ora rappresentano elementi che non renderanno semplicissimo l'arrivo a 15 apparizioni da almeno 45' l'una.

